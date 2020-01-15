Биатлонистка Резцова: не могу ответить, почему ходом так много проиграли

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Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала своё выступление в спринтерской гонке на 7,5 км на этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Биатлонистка Резцова: не могу ответить, почему ходом так много проиграли
  • РИА Новости

«Не могу ответить, почему ходом так много проиграли. Для меня это тоже слегка шок. Самочувствие было нормальное. Не чувствовала, что столько проигрываю. Нигде не халявила. После большого подъёма есть участки, на которые даже можно запрыгивать, что я и делала. Не знаю, где можно было столько проиграть. Видимо, что-то не так», — приводит слова Резцовой «Матч ТВ».

Она отметила, что не хочет оправдывать такой результат работой лыж.

По итогам спринта она стала лучшей из россиянок по лыжному ходу и с одним промахом заняла 42-е место с отставанием от победителя в 2 минуты 0,3 секунды.

Ранее Норицын высказался о причинах неудачи российских биатлонисток в спринте в Рупольдинге.

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