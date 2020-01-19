Васильев считает, что российским биатлонистам стоит пропустить этап КМ в Поклюке

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение, что сборной России стоит пропустить этап Кубка мира в словенской Поклюке, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.

«Не знаю, можно ли успеть подготовиться к чемпионату мира. Наверное, на одну или две гонки можно. Необходимо провести уже некоторые организационные мероприятия. Спортсмены, на которых делается ставка, должны быть сняты со следующего этапа Кубка мира. Им нужно накопить энергию, видно, что они выхолощенные», — приводит слова Васильева РИА Новости.

Этап Кубка мира в Поклюке пройдёт с 23 по 26 января. Мировое первенство состоится с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

Ранее сообщалось, что Александр Логинов отказался комментировать слова тренера о своей подготовке.