Финальная погоня: российские биатлонисты участвуют в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге

В немецком Рупольдинге подходит к концу пятый этап Кубка мира по биатлону. Последний комплект наград разыгрывается в мужской гонке преследования. Россияне Александр Логинов и Матвей Елисеев стартуют во второй десятке и попытаются побороться за медали. Это заключительный розыгрыш медалей в пасьюте перед февральским чемпионатом мира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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