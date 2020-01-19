Финальная погоня: российские биатлонисты участвуют в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге

Короткая ссылка
Владимир Зайвый
В немецком Рупольдинге подходит к концу пятый этап Кубка мира по биатлону. Последний комплект наград разыгрывается в мужской гонке преследования. Россияне Александр Логинов и Матвей Елисеев стартуют во второй десятке и попытаются побороться за медали. Это заключительный розыгрыш медалей в пасьюте перед февральским чемпионатом мира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Финальная погоня: российские биатлонисты участвуют в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге
  • © РИА Новости
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Автообновление

  • 19 января 2020

    Добрый вечер! В Рупольдинге подходит к концу пятый в сезоне этап Кубка мира по биатлону. Заключительным видом программы станет мужская гонка преследования на 15 км. Старт будет дан в 16:30 по московскому времени.

Загрузить ещё
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
rtschool-banner
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить