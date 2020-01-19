Финальная погоня: российские биатлонисты участвуют в гонке преследования на этапе КМ в Рупольдинге
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19 января 2020
Добрый вечер! В Рупольдинге подходит к концу пятый в сезоне этап Кубка мира по биатлону. Заключительным видом программы станет мужская гонка преследования на 15 км. Старт будет дан в 16:30 по московскому времени.
Welcome back to #RUH20 for the final race of the weekend - the men pursuit! Watch the entire competition live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/gtxl5sVyqp— IBU World Cup (@IBU_WC) January 19, 2020
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