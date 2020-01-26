Тройка россиянок в борьбе за подиум: на этапе КМ по биатлону в Поклюке проходит масс-старт

Программу шестого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершает женский масс-старт. В него отобрались три россиянки — Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых, которые попробуют завоевать первую для отечественной сборной медаль в 2020 году. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Светлана Миронова

РИА Новости

© Алексей Филиппов