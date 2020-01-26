Тройка россиянок в борьбе за подиум: на этапе КМ по биатлону в Поклюке проходит масс-старт
- Светлана Миронова
- РИА Новости
- © Алексей Филиппов
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26 января 2020
Ух, а у нас Вирер на дистанции отыграла четыре позиции и вышла на третье место. На 9,5 секунд она отстаёт от Витоцци и дышит в спину Рёйсланд!
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Миронова отработала точно и вышла на 13-ю строчку (+1:10,4). А вот Старых допустила один промах, первый для неё. Ирина 19-я (+1:31,8). Юрлова-Перхт вовсе оставила незакрытыми две мишени и рухнула на 24-е место (+1:55,1). Уже почти две минуты проигрывает лидеру россиянка!
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У Оберг с Рёйсланд есть по промаху! А Витоцци отработала идеально и ушла с рубежа первой. У Мякяряйнен сразу две осечки. Тандреволд тоже отработала чисто, как и Вирер с Бескон.
Витоцци, Рёйсланд (+9,9), Тандреволд (+13,2), Оберг (+13,5), Вирер (+14,0), Бескон (+18,0).
🇮🇹 Flash back? Fast 5 for @lisa_vittozzi to take the lead and Wierer follows! #POK20pic.twitter.com/JMaYKu7Xpn— IBU World Cup (@IBU_WC) January 26, 2020
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Третий рубеж!
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Отметка 6,6 км
Рёйсланд, Оберг (+0,9), Мякяряйнен (+4,7), Витоцци (+9,1), Моника Хойниш-Старега (+18,6), Тандреволд (+20,5), Бескон (+24,0), Вирер (+26,6), Бреза (+27,4)... 15. СТАРЫХ (+1:08,2), 16. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (+1:09,2)... 19. МИРОНОВА (+1:16,2).
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Тем временем Рёйсланд обошла Оберг и выбилась в лидеры. А Мякяряйнен уже обогнала Витоцци и приближается к первым двум биатлонисткам! Россиянки снова начинают сильно проигрывать ногами. Ирина на ближайшей отметке после рубежа уступает уже больше минуты и трёх секунд!
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Старых выбила второй ноль и ушла с рубежа 14-й (+54,3)! Юрлова-Перхт тоже исправилась и закрыла все пять мишеней. Она идёт прямо вслед за Ириной (+58,3). А вот Миронова, к сожалению, допустила ещё один промах и опустилась на 20-ю строчку (+1:06,1).
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Оберг на ноль отработала, как и Рёйсланд, а вот у Бреза есть промах. Мякяряйнен тоже закрыла все пять мишеней.
Сейчас в лидеры выбилась Оберг. Далее: Рёйсланд (+1,8), Лиза Витоцци (+6,9), Мякяряйнен (+9,5), Тандреволд (+14,2).
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Второй рубеж нас ждёт!
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Старых с 16-го места после огневого рубежа переместилась на 19-е (+40,7). Уже 14 секунд проиграла. Зато Миронова поднялась на 18-е (+34,2) и держит скорость лидеров. Юрлова-Перхт — 23-я (+53,5).
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