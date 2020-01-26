Тройка россиянок в борьбе за подиум: на этапе КМ по биатлону в Поклюке проходит масс-старт

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Борислав Головин
Программу шестого этапа Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке завершает женский масс-старт. В него отобрались три россиянки — Светлана Миронова, Екатерина Юрлова-Перхт и Ирина Старых, которые попробуют завоевать первую для отечественной сборной медаль в 2020 году. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Тройка россиянок в борьбе за подиум: на этапе КМ по биатлону в Поклюке проходит масс-старт
  • Светлана Миронова
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов
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  • 26 января 2020

    Ух, а у нас Вирер на дистанции отыграла четыре позиции и вышла на третье место. На 9,5 секунд она отстаёт от Витоцци и дышит в спину Рёйсланд! 

  • Миронова отработала точно и вышла на 13-ю строчку (+1:10,4). А вот Старых допустила один промах, первый для неё. Ирина 19-я (+1:31,8). Юрлова-Перхт вовсе оставила незакрытыми две мишени и рухнула на 24-е место (+1:55,1). Уже почти две минуты проигрывает лидеру россиянка! 

  • У Оберг с Рёйсланд есть по промаху! А Витоцци отработала идеально и ушла с рубежа первой. У Мякяряйнен сразу две осечки. Тандреволд тоже отработала чисто, как и Вирер с Бескон. 

    Витоцци, Рёйсланд (+9,9), Тандреволд (+13,2), Оберг (+13,5), Вирер (+14,0), Бескон (+18,0). 

  • Третий рубеж!

  • Отметка 6,6 км

    Рёйсланд, Оберг (+0,9), Мякяряйнен (+4,7), Витоцци (+9,1), Моника Хойниш-Старега (+18,6), Тандреволд (+20,5), Бескон (+24,0), Вирер (+26,6), Бреза (+27,4)... 15. СТАРЫХ (+1:08,2), 16. ЮРЛОВА-ПЕРХТ (+1:09,2)... 19. МИРОНОВА (+1:16,2). 

  • Тем временем Рёйсланд обошла Оберг и выбилась в лидеры. А Мякяряйнен уже обогнала Витоцци и приближается к первым двум биатлонисткам! Россиянки снова начинают сильно проигрывать ногами. Ирина на ближайшей отметке после рубежа уступает уже больше минуты и трёх секунд!

  • Старых выбила второй ноль и ушла с рубежа 14-й (+54,3)! Юрлова-Перхт тоже исправилась и закрыла все пять мишеней. Она идёт прямо вслед за Ириной (+58,3). А вот Миронова, к сожалению, допустила ещё один промах и опустилась на 20-ю строчку (+1:06,1). 

  • Оберг на ноль отработала, как и Рёйсланд, а вот у Бреза есть промах. Мякяряйнен тоже закрыла все пять мишеней. 

    Сейчас в лидеры выбилась Оберг. Далее: Рёйсланд (+1,8), Лиза Витоцци (+6,9), Мякяряйнен (+9,5), Тандреволд (+14,2).

  • Второй рубеж нас ждёт!

  • Старых с 16-го места после огневого рубежа переместилась на 19-е (+40,7). Уже 14 секунд проиграла. Зато Миронова поднялась на 18-е (+34,2) и держит скорость лидеров. Юрлова-Перхт — 23-я (+53,5). 

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