Скоростное ограничение: почему в индивидуальных гонках на ЧМ по биатлону РФ может рассчитывать только на трёх человек

В Поклюке в рамках этапа Кубка мира по биатлону состоялись индивидуальные гонки. Российским спортсменам завоевать медали не удалось. У мужчин лучшим стал Александр Логинов, показавший 16-й результат, а у женщин — Ирина Старых с восьмым временем. При этом у отечественной команды по-прежнему наблюдаются серьёзные проблемы с ходом. RT объясняет, почему России в данном виде сложно будет рассчитывать на медали чемпионата планеты в Антерсельве.

Промахи на последнем рубеже и пятиминутное отставание

Предыдущий этап Кубка мира в Рупольдинге не подарил российским болельщикам много поводов для радости. Отечественные биатлонисты хотя и неплохо стреляли, но демонстрировали крайне слабый ход, который всего за три недели до чемпионата планеты в Антерсельве вызывал серьёзную тревогу.

В СБР оправдывались неудачным новогодним сбором в Обертиллиахе, отсутствием шлифмашины и заверяли, что всё ещё можно исправить. В этом плане этап в Поклюке должен был стать лакмусовой бумажкой для команды, по которой можно судить, способна ли сборная набрать форму до начала ЧМ. При этом стартовал этап с самых тяжёлых и энергозатратных индивидуальных гонок. Они особенно хорошо демонстрируют готовность спортсменов.

Первыми на 20-километровую дистанцию в четверг ушли мужчины. И результаты, к сожалению, оказались неутешительными для россиян. Лучшим из отечественных биатлонистов стал занявший 16-е место Александр Логинов. Вслед за ним финишировал дебютант Кирилл Стрельцов, не допустивший ни одного промаха. Остальные расположились во второй половине четвёртого десятка с отставанием в районе пяти минут от Йоханнеса Бё.

Не слишком оптимистичная картина складывается и при взгляде на статистику чистого хода. В этом плане радует 13-е место Логинова, но и он проиграл лучшему в данном компоненте Кентену Фийону Майе 1 минуту и 20,9 секунды. Сопоставимое время у одного из самых быстрых российских биатлонистов Матвея Елисеева (+1:32,5). Он, как обычно, сильно прошёл первый круг, а потом сбавил. А вот Эдуард Латыпов, Евгений Гараничев и Никита Поршнев проиграли больше двух минут и не попали в топ-35 по скорости. Хуже всех проявил себя Стрельцов, который показал лишь 59-й ход (+3:20,9), но зато закрыл все 20 мишеней.

Последовать его примеру партнёрам по сборной не удалось, причём камнем преткновения вновь стал последний огневой рубеж. Логинов приехал на него без промахов и не закрыл сразу две мишени, Гараничев — все три. В целом хуже всего стрелял Елисеев, который допустил четыре промаха, по три — у Гараничева и Поршнева, два — у Логинова, один — у Латыпова.

Отдельно стоит сказать о подготовке к чемпионату мира Елисеева, на которого болельщики возлагают особые надежды. Перед стартом этапа тренеры признавались, что хотели предоставить Матвею отдых, но он отказался. В результате после индивидуалки Матвей заявил, что ему всё же нужна пауза. Но позже он попал в состав на субботнюю смешанную эстафету, а в воскресенье должен пробежать масс-старт.

Слабый ход и крайняя степень усталости

С ещё большей тревогой российские любители биатлона ждали женскую индивидуальную гонку, ведь у девушек в Рупольдинге наблюдались катастрофические проблемы с ходом. Например, в спринте традиционно быстрейшая в команде Светлана Миронова заняла в данном компоненте лишь 61-е место, а Екатерина Юрлова-Перхт, переболевшая гриппом, — 67-е. Лучшей же ходом с 53-м местом стала Кристина Резцова.

Также по теме «В команде разлад и бардак»: Резцова о проблемах российских биатлонистов, ошибках тренеров и результатах Логинова Тренеры сборной России по биатлону связывают неудачные результаты подопечных со сторонними проблемами, но на деле в подготовке команды...

В Поклюке ситуация изменилась в лучшую сторону, хотя отставание девушек ногами по-прежнему очень серьёзное. По крайней мере, удалось прийти в себя Мироновой. На 15 км она показала 15-й ход (+1:21,0) и при условии отсутствия промахов даже могла взять бронзу. Вот только Светлана оставила незакрытыми сразу семь мишеней и толком не смогла объяснить причины своих ошибок. Кажется, былые проблемы со стрельбой вновь вернулись к биатлонистке прямо перед чемпионатом мира.

Остальные россиянки по скорости не попали даже в топ-35 и уступили соперницам больше двух с половиной минут. Нивелировать такой гандикап за две недели практически нереально. По-прежнему не может прийти в себя ветеран и лидер сборной Юрлова-Перхт. В пятницу она проиграла ногами 2 минуты и 38,9 секунды, заняв 35-е место.

Кристина Резцова очень быстро начала гонку, но затем сбавила. Неслучайно её мать, двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова, в интервью RT сетовала, что дочь еле «гребёт», а последний круг у неё «западает». Тем не менее с двумя промахами Резцовой-младшей удалось занять 27-е место.

А вот Ирина Старых и Лариса Куклина за счёт хорошей стрельбы поднялись достаточно высоко. Первая, попавшая в «клуб зеро», вовсе стала восьмой, хотя показала лишь 46-й ход (+2:52,4). После финиша Ирина призналась, что у неё тряслись ноги от усталости. Куклина финишировала 13-й с одним промахом и 40-м ходом.

Надежда на трёх человек и промахи конкурентов

К сожалению, за несколько дней, прошедших с момента этапа КМ в Рупольдинге, резкого прогресса в состоянии россиян не произошло, хотя на него сложно было рассчитывать. Подопечные Анатолия Хованцева по-прежнему очень много уступают ведущим соперникам ходом. Тренерский штаб надеется, что всё изменит сбор в Риднау, куда сборная отправится сразу после окончания этапа в Поклюке.

Если же говорить об индивидуальных гонках на ЧМ, то пока очевидно, что за награды в данном виде при условии точной стрельбы могут побороться лишь три человека — Логинов, Елисеев и Миронова. К сожалению, все трое испытывают проблемы на рубежах. К тому же они должны рассчитывать на ошибки со стороны конкурентов. Ведь тот же Логинов в четверг даже при условии идеальной стрельбы всё равно не попал бы в первую тройку.

Остальным рассчитывать на награды со столь слабым ходом будет тяжело. Как показывают результаты Старых и Куклиной, в лучшем случае речь может идти о попадании в топ-6. Но с отставанием в две-три минуты на дистанции добиться даже такого результата будет сложно.