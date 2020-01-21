Анфиса Резцова жёстко высказалась о ходе дочери Кристины

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении дочери Кристины, которая в настоящий момент входит в состав сборной России по биатлону.

«Всегда верила, что она будет посильнее ходом. Да, в спринте в Рупольдинге у неё было лучшее время среди россиянок, но она всё равно проиграла минуту. Мне бы хотелось, чтобы дочь бежала резвее. Последний круг у неё вообще западает, Кристина еле гребёт. Конечно, минута отставания никуда не годится, должно быть хотя бы секунд 20», — заявила Резцова-старшая в интервью RT.

Она также рассказала о ситуации в женской эстафете в Рупольдинге, когда биатлонистка из Белоруссии стреляла по установке её дочери.

«Она в этом не виновата. Слава богу, организаторы разобрались в произошедшем, и никакого наказания не последовало. Кристина начала стрелять по своей установке, а белоруска ей помогла. Молодец, что сориентировалась и выпустила в землю два патрона, чтобы они не остались в винтовке. Единственное, нужно было поднять руку. Но если бы в дело вмешались судьи, это отняло бы много времени», — добавила Резцова.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка призвала внести изменения в тренерский штаб сборной России по биатлону.