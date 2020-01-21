Двукратная олимпийская чемпионка призвала внести изменения в тренерский штаб сборной России по биатлону

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Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова негативно высказалась о работе тренерского штаба сборной России по биатлону.
Двукратная олимпийская чемпионка призвала внести изменения в тренерский штаб сборной России по биатлону
  • РИА Новости

«К ним вообще возникает очень много вопросов. Во-первых, мне кажется, тренерский штаб подобран не совсем правильно. Может, тренеров надо поменять? Виталий Норицын как-то «заблудился». Непонятно, что делает в сборной Анатолий Хованцев. Его время давно ушло. Он пытается что-то говорить, но… Давно пора вернуть Валерия Польховского (бывший тренер женской сборной России. — RT). По крайней мере, при нём у женской команды были хорошие результаты. Но пока ведутся непонятные внутренние разборки», — заявила двукратная олимпийская чемпионка в интервью RT.

Ранее Анфиса Резцова высказалась о выступлении сборной России по биатлону.

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