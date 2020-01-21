Анфиса Резцова о выступлении сборной России по биатлону: передвигаются с большим трудом

Двукратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова высказалась о выступлении сборной России по биатлону в нынешнем сезоне.

«Исправлять ситуацию нужно было раньше. А сейчас позади более половины этапов Кубка мира — и улучшений нет. Ходом проигрываем просто немерено. Хотя надежда умирает последней. Хочется изменений, но ждать их тяжело. Нужно возвращаться в лето-осень прошлого года, чтобы понять, что происходит. Дай бог, тренеры проведут какую-то работу», — заявила Резцова в интервью RT.

Она также отметила, что в подготовке команды к сезону были допущены ошибки.

«Да, в декабре сборная выглядела неплохо, но пока всё получается через раз, не хватает стабильности. Проигрыш ногами очень большой, хотя стреляем неплохо. Минуту по скорости мы уступаем всегда. В декабре было то же самое. Даже со стороны видно, что российские биатлонисты передвигаются по дистанции с большим трудом, особенно если сравнивать с норвежцами. Посмотрим, что сборная покажет в Поклюке. Может, стоило пропустить какой-то этап, отсидеться в горах», — добавила Резцова.

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