Глава СБР оценил шансы Малышко попасть на ЧМ по биатлону

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил шансы Дмитрия Малышко оказаться в заявке национальной команды на чемпионат мира в итальянском Антхольце.
Глава СБР оценил шансы Малышко попасть на ЧМ по биатлону
  • РИА Новости

«Сейчас я не могу сказать, попадёт он на чемпионат мира или нет. Наша команда уехала в Поклюку. Всё зависит от Дмитрия Малышко», — цитирует Драчёва «Спорт день за днём».

Он также ответил на вопрос, что Малышко необходимо сделать, чтобы добиться участия в соревнованиях.

«Побеждать в Ижевске. Отобраться на шестой и седьмой этапы Кубка IBU. Там выигрывать с огромным отрывом. Зарекомендовать себя и поехать на чемпионат мира», — добавил Драчёв.

ЧМ в Антхольце пройдёт с 13 по 23 февраля.

Ранее Драчёв заявил, что на ЧМ по биатлону сборная России будет выступать под своим флагом.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить