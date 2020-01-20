Глава СБР оценил шансы Малышко попасть на ЧМ по биатлону

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв оценил шансы Дмитрия Малышко оказаться в заявке национальной команды на чемпионат мира в итальянском Антхольце.

«Сейчас я не могу сказать, попадёт он на чемпионат мира или нет. Наша команда уехала в Поклюку. Всё зависит от Дмитрия Малышко», — цитирует Драчёва «Спорт день за днём».

Он также ответил на вопрос, что Малышко необходимо сделать, чтобы добиться участия в соревнованиях.

«Побеждать в Ижевске. Отобраться на шестой и седьмой этапы Кубка IBU. Там выигрывать с огромным отрывом. Зарекомендовать себя и поехать на чемпионат мира», — добавил Драчёв.

ЧМ в Антхольце пройдёт с 13 по 23 февраля.

Ранее Драчёв заявил, что на ЧМ по биатлону сборная России будет выступать под своим флагом.