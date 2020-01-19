Драчёв: на ЧМ по биатлону сборная России будет выступать под своим флагом

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Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, что на предстоящем чемпионате мира национальная команда будет выступать под своим флагом.
Драчёв: на ЧМ по биатлону сборная России будет выступать под своим флагом
  • © Денис Костюченко
  • РИА Новости

«Сегодня встречались с руководством Международного союза биатлонистов. На чемпионате мира мы будем выступать с флагом, гербом и с нашим гимном. Также, как и сейчас, на Кубке мира», — приводит слова Драчёва «Матч ТВ».

9 декабря исполком WADA отстранил Россию от международных соревнований на четыре года, а также запретил ей проводить международные турниры. Кроме того, было рекомендовано участие российских спортсменов в состязаниях только в нейтральном статусе. Данное решение ещё не вступило в силу из-за его рассмотрения в CAS.

Мировое первенство состоится с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце.

Ранее Дмитрий Васильев высказал мнение, что сборной России стоит пропустить этап Кубка мира в словенской Поклюке, чтобы лучше подготовиться к чемпионату мира.

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