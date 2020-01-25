Надежда на подиум: российские биатлонисты сражаются за медаль смешанной эстафеты на этапе КМ по биатлону в Поклюке

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Борислав Головин
В словенской Поклюке в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит смешанная эстафета. Россияне Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых попытаются завоевать первую для сборной медаль в 2020 году. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.
Надежда на подиум: российские биатлонисты сражаются за медаль смешанной эстафеты на этапе КМ по биатлону в Поклюке
  • © Алексей Филиппов/РИА Новости
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  • 25 января 2020

    Падение произошло на дистанции, но в хвосте пелотона. Матвея оно никак не затронуло. Елисеев идёт вторым!

  • Фемлинг стартовал резвее остальных. Но Елисеев идёт с ним практически в одни ноги! Здесь же Бё-старший. 

  • Поехали! Гонка началась! 

  • Представляем составы главных фаворитов: 

    Италия: Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара;

    Норвегия: Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд;

    Швеция: Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Анна Магнуссон, Элизабет Хёгберг;

    Германия: Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц;

    Франция: Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Жюстин Бреза, Жулия Симон.

  • К слову в нынешнем сезоне состоялась пока только одна смешанная эстафета — на первом этапе КМ в Эстерсунде. Тогда победу одержала Италия. Следом финишировала Норвегия и Швеция. Россия тогда остановилась на обидном четвёртом месте, но сильно отстала от тройки. Причём гонка началась для команды хуже не придумаешь: опытная Екатерина Юрлова-Перхт на первом же этапе зашла на штрафной круг. Потом Светлане Мироновой, Дмитрю Малышко и Логинову удалось исправить ситуацию. 

  • Буквально 40 минут назад закончился сингл-микст, и там Эдуард Латыпов с Кристиной Резцовой, к сожалению, побороться за медали не смогли и заняли лишь 13-е место. Теперь мы ждём, что в смешанной эстафете результат будет куда лучше. 

  • Сборная России сегодня побежит в сильнейшем на данный момент составе: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых. 

  • Здравствуйте, уважаемые читатели! RT предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке. 

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