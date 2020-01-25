Надежда на подиум: российские биатлонисты сражаются за медаль смешанной эстафеты на этапе КМ по биатлону в Поклюке

В словенской Поклюке в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит смешанная эстафета. Россияне Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых попытаются завоевать первую для сборной медаль в 2020 году. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.

© Алексей Филиппов/РИА Новости