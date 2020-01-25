Надежда на подиум: российские биатлонисты сражаются за медаль смешанной эстафеты на этапе КМ по биатлону в Поклюке
- © Алексей Филиппов/РИА Новости
-
25 января 2020
Падение произошло на дистанции, но в хвосте пелотона. Матвея оно никак не затронуло. Елисеев идёт вторым!
-
Фемлинг стартовал резвее остальных. Но Елисеев идёт с ним практически в одни ноги! Здесь же Бё-старший.
-
Поехали! Гонка началась!
-
Представляем составы главных фаворитов:
Италия: Лукас Хофер, Доминик Виндиш, Федерика Санфилиппо, Микела Каррара;
Норвегия: Тарьей Бё, Йоханнес Бё, Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд;
Швеция: Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Анна Магнуссон, Элизабет Хёгберг;
Германия: Филипп Хорн, Йоханнес Кюн, Янина Хеттих, Ванесса Хинц;
Франция: Кентен Фийон Майе, Симон Детьё, Жюстин Бреза, Жулия Симон.
-
К слову в нынешнем сезоне состоялась пока только одна смешанная эстафета — на первом этапе КМ в Эстерсунде. Тогда победу одержала Италия. Следом финишировала Норвегия и Швеция. Россия тогда остановилась на обидном четвёртом месте, но сильно отстала от тройки. Причём гонка началась для команды хуже не придумаешь: опытная Екатерина Юрлова-Перхт на первом же этапе зашла на штрафной круг. Потом Светлане Мироновой, Дмитрю Малышко и Логинову удалось исправить ситуацию.
-
Буквально 40 минут назад закончился сингл-микст, и там Эдуард Латыпов с Кристиной Резцовой, к сожалению, побороться за медали не смогли и заняли лишь 13-е место. Теперь мы ждём, что в смешанной эстафете результат будет куда лучше.
-
Сборная России сегодня побежит в сильнейшем на данный момент составе: Матвей Елисеев, Александр Логинов, Лариса Куклина и Ирина Старых.
-
Здравствуйте, уважаемые читатели! RT предлагает вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию смешанной эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в словенской Поклюке.
How well will athletes adjust today to a newly changed tracks here in #POK20? We can check it on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/GjoQnVSu1C— IBU World Cup (@IBU_WC) January 25, 2020
- «В команде разлад и бардак»: Резцова о проблемах российских биатлонистов, ошибках тренеров и результатах Логинова
- Скоростное ограничение: почему в индивидуальных гонках на ЧМ по биатлону РФ может рассчитывать только на трёх человек
- Вдали от медалей: Россия заняла 13-е место в сингл-миксте на этапе КМ по биатлону в Поклюке