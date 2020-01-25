Латыпов и Резцова в борьбе за награды: в Поклюке проходит сингл-микст на этапе КМ по биатлону

В Поклюке в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит одиночная смешанная эстафета. Россию представляют Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. Отечественные спортсмены впервые в новом году постараются завоевать медали турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

© Алексей Филиппов/РИА Новости