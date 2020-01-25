Латыпов и Резцова в борьбе за награды: в Поклюке проходит сингл-микст на этапе КМ по биатлону

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Борислав Головин
В Поклюке в рамках этапа Кубка мира по биатлону проходит одиночная смешанная эстафета. Россию представляют Эдуард Латыпов и Кристина Резцова. Отечественные спортсмены впервые в новом году постараются завоевать медали турнира. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Латыпов и Резцова в борьбе за награды: в Поклюке проходит сингл-микст на этапе КМ по биатлону
  • © Алексей Филиппов/РИА Новости
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  • 25 января 2020

    Второй рубеж!

  • Отметка 2,3 км. Бескон, Кноттен (+1,1), Оя (+4,0), Кривко (+7,8), Пройс (+13,8)... 9. Резцова (+24,7). Кристина сокращает отставание! 

  • Удивительно, что Италия с Витоцци в составе идёт пока лишь 21-й. Словаки тоже испытывают проблемы. 

  • Резцова всё попала и тут же переместилась на девятое место (+28,8). 

  • Кноттен отработала на ноль и ушла первой с рубежа. Оя — вторая, она взяла один доппатрон. Немка отработала из семи, представительница Австрии — из шести. А вот украинка застрелилась. 

  • Резцова 13-я (+33,0).

  • А француженка Бескон тут же обошла украинку Меркушину и везёт пелотон за собой. Здесь же Кноттен, Пройс и Регина Оя. 

  • Латыпов лишь 14-й (+35,2). Положение будет пытаться выправить быстрая Резцова. 

  • Латыпов отработал с одним промахом, а первым ушёл в бой украинец. Далее Норвегия (+0,9), Германия (+1,9), Франция (+2,9), Эстония (+4,6), Австрия (+13,5). Смена этапа тут же происходит!

  • Второй огневой этап! 

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