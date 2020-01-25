Латыпов и Резцова в борьбе за награды: в Поклюке проходит сингл-микст на этапе КМ по биатлону
- © Алексей Филиппов/РИА Новости
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25 января 2020
Второй рубеж!
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Отметка 2,3 км. Бескон, Кноттен (+1,1), Оя (+4,0), Кривко (+7,8), Пройс (+13,8)... 9. Резцова (+24,7). Кристина сокращает отставание!
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Удивительно, что Италия с Витоцци в составе идёт пока лишь 21-й. Словаки тоже испытывают проблемы.
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Резцова всё попала и тут же переместилась на девятое место (+28,8).
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Кноттен отработала на ноль и ушла первой с рубежа. Оя — вторая, она взяла один доппатрон. Немка отработала из семи, представительница Австрии — из шести. А вот украинка застрелилась.
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Резцова 13-я (+33,0).
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А француженка Бескон тут же обошла украинку Меркушину и везёт пелотон за собой. Здесь же Кноттен, Пройс и Регина Оя.
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Латыпов лишь 14-й (+35,2). Положение будет пытаться выправить быстрая Резцова.
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Латыпов отработал с одним промахом, а первым ушёл в бой украинец. Далее Норвегия (+0,9), Германия (+1,9), Франция (+2,9), Эстония (+4,6), Австрия (+13,5). Смена этапа тут же происходит!
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Второй огневой этап!
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