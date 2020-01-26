Сборная России по биатлону установила свой антирекорд по числу гонок без медалей на КМ

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Российские биатлонисты установили свой антирекорд по количеству гонок без медалей подряд на этапах Кубка мира.
Сборная России по биатлону установила свой антирекорд по числу гонок без медалей на КМ
  • РИА Новости

В женском масс-старте на этапе КМ в Поклюке на подиум не смогла попасть ни одна россиянка.

Таким образом, уже 26 стартов подряд российские спортсмены не могут попасть в тройку лучших на КМ.

Последний раз награды удавалось завоевать 14 декабря: тогда на этапе КМ в Хохфильцене Александр Логинов стал вторым в гонке преследования, а женская команда завоевала серебро в эстафете.

До этого антирекордом сборной России являлись 25 гонок без медалей в 2016 году.

Ранее французский биатлонист Кентен Фийон Майе признался, что его удивляют проблемы сборной России.

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