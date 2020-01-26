Сборная России по биатлону установила свой антирекорд по числу гонок без медалей на КМ
- РИА Новости
В женском масс-старте на этапе КМ в Поклюке на подиум не смогла попасть ни одна россиянка.
Таким образом, уже 26 стартов подряд российские спортсмены не могут попасть в тройку лучших на КМ.
Последний раз награды удавалось завоевать 14 декабря: тогда на этапе КМ в Хохфильцене Александр Логинов стал вторым в гонке преследования, а женская команда завоевала серебро в эстафете.
До этого антирекордом сборной России являлись 25 гонок без медалей в 2016 году.
Ранее французский биатлонист Кентен Фийон Майе признался, что его удивляют проблемы сборной России.