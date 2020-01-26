Французский биатлонист Фийон Майе признался, что его удивляют проблемы сборной России

Француз Кентен Фийон Майе после масс-старта на этапе Кубка мира в словенской Поклюке признался, что его удивляют проблемы сборной России по биатлону.

«Конечно же, удивляют проблемы в стане российской команды. Россия относится к числу топ-сборных, ваши гонщики постоянно были на подиуме или рядом с ним», — приводит слова Фийона Майе «Матч ТВ».

Он также отметил, что ждёт возвращения российских биатлонистов на лидирующие позиции.

Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке. Среди россиян лучшим стал Матвей Елисеев, который расположился на 11-й позиции.

Ранее сообщалось, что россияне повторили свой антирекорд по числу гонок без наград подряд на КМ по биатлону.