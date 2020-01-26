Россияне повторили свой антирекорд по числу гонок без наград подряд на КМ по биатлону

Российские биатлонисты повторили свой антирекорд по количеству гонок без медалей подряд на этапах Кубка мира.

Мужской масс-старт в словенской Поклюке стал для россиян уже 25-й гонкой подряд, в которой не удаётся завоевать медали.

Последний раз награды удавалось завоевать 14 декабря: тогда на этапе КМ в Хохфильцене Александр Логинов стал вторым в гонке преследования, а женская команда завоевала серебро в эстафете.

Последний раз сборная России проводила 25 гонок без медалей в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке.