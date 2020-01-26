Россияне повторили свой антирекорд по числу гонок без наград подряд на КМ по биатлону
- РИА Новости
Мужской масс-старт в словенской Поклюке стал для россиян уже 25-й гонкой подряд, в которой не удаётся завоевать медали.
Последний раз награды удавалось завоевать 14 декабря: тогда на этапе КМ в Хохфильцене Александр Логинов стал вторым в гонке преследования, а женская команда завоевала серебро в эстафете.
Последний раз сборная России проводила 25 гонок без медалей в 2016 году.
Ранее сообщалось, что Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке.