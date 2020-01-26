Россияне повторили свой антирекорд по числу гонок без наград подряд на КМ по биатлону

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Российские биатлонисты повторили свой антирекорд по количеству гонок без медалей подряд на этапах Кубка мира.
Россияне повторили свой антирекорд по числу гонок без наград подряд на КМ по биатлону
  • РИА Новости

Мужской масс-старт в словенской Поклюке стал для россиян уже 25-й гонкой подряд, в которой не удаётся завоевать медали.

Последний раз награды удавалось завоевать 14 декабря: тогда на этапе КМ в Хохфильцене Александр Логинов стал вторым в гонке преследования, а женская команда завоевала серебро в эстафете.

Последний раз сборная России проводила 25 гонок без медалей в 2016 году.

Ранее сообщалось, что Фийон Майе победил в масс-старте на этапе КМ по биатлону в Поклюке.

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