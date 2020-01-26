Последняя репетиция перед чемпионатом мира: мужчины бегут масс-старт на этапе КМ по биатлону в Поклюке
- globallookpress.com
- © Silas Stein/dpa
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26 января 2020
Спортсмены уже на огневом рубеже. Первая стрельба.
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Тем временем, Йоханнес вырвался на первое место. Фуркад был вынужден пропустить его вперёд и теперь преследует главного конкурента.
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Ещё 700 метров прошли биатлонисты. Фийон Майе на 0,1 секунды опережает Фуркада, далее идут Йоханнес Бё, Кристиансен и Дале. Логинов всё также на шестой позиции (+ 1,6). Елисеев переместился на 15-ю строчку (+ 5,9), Стрельцов остался предпоследним (+ 13,2).
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Первую контрольную отметку прошли спортсмены. Фуркад и Фийон Майе идут в одно время, их преследует трио норвежцев — Кристиансен и братья Бё. Логинов остался на шестом месте (+1,4), Елисеев — 11-й (+3,3), Стрельцов — 29-й (+9,7).
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Фуркад позволил пройти вперёд своему соотечественнику Кентене Фийону Майе, а сам остался на втором месте. Йоханнес Бё преследует двух французов.
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Без особых проблем спортсмены преодолели первые метры дистанции. Удалось обойтись без столкновений и падений. Фуркад продолжает занимать первое место, но Йоханнес недалеко.
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Спортсмены вышли на дистанцию. Гонка началась!
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А вот и Мартен Фуркад — лидер общего зачёта Кубка мира. Француз идеально воспользовался вынужденным отпуском Йоханнеса Бё и вырвался в лидеры.
Rifles are checked, so it is time to start the competition in #POK20, which is available live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/4ul2QMLZrE— IBU World Cup (@IBU_WC) January 26, 2020
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Проверка инвентаря перед выходом на старт.
Rifles are checked, so it is time to start the competition in #POK20, which is available live on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/4ul2QMLZrE— IBU World Cup (@IBU_WC) January 26, 2020
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А это Йоханнес Бё. Норвежец триумфально вернулся в спорт после небольшого перерыва из-за рождения ребёнка и сходу выиграл индивидуальную гонку в Поклюке. Сможет ли он повторить результат в масс-старте?
JT Boe was perfect in the individual competition here in #POK20 a few days ago. Will he be able to do it once again today and take the second mass start season win? Let’s find out on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/K8Vtb8yZOJ— IBU World Cup (@IBU_WC) January 26, 2020
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