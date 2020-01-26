Последняя репетиция перед чемпионатом мира: мужчины бегут масс-старт на этапе КМ по биатлону в Поклюке

В словенской Поклюке продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Мужчины разыгрывают медали в гонке с общего старта — последней перед выступлением на чемпионате мира в Антхольце. Сборную России представят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.

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© Silas Stein/dpa