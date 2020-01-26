Последняя репетиция перед чемпионатом мира: мужчины бегут масс-старт на этапе КМ по биатлону в Поклюке

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Сергей Стариков
В словенской Поклюке продолжается шестой этап Кубка мира по биатлону. Мужчины разыгрывают медали в гонке с общего старта — последней перед выступлением на чемпионате мира в Антхольце. Сборную России представят Александр Логинов, Матвей Елисеев и Кирилл Стрельцов. RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию.
Последняя репетиция перед чемпионатом мира: мужчины бегут масс-старт на этапе КМ по биатлону в Поклюке
  • globallookpress.com
  • © Silas Stein/dpa
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  • 26 января 2020

    Спортсмены уже на огневом рубеже. Первая стрельба. 

  • Тем временем, Йоханнес вырвался на первое место. Фуркад был вынужден пропустить его вперёд и теперь преследует главного конкурента. 

  • Ещё 700 метров прошли биатлонисты. Фийон Майе на 0,1 секунды опережает Фуркада, далее идут Йоханнес Бё, Кристиансен и Дале. Логинов всё также на шестой позиции (+ 1,6). Елисеев переместился на 15-ю строчку (+ 5,9), Стрельцов остался предпоследним (+ 13,2). 

  • Первую контрольную отметку прошли спортсмены. Фуркад и Фийон Майе идут в одно время, их преследует трио норвежцев — Кристиансен и братья Бё. Логинов остался на шестом месте (+1,4), Елисеев — 11-й (+3,3), Стрельцов — 29-й (+9,7).

  • Фуркад позволил пройти вперёд своему соотечественнику Кентене Фийону Майе, а сам остался на втором месте. Йоханнес Бё преследует двух французов.

  • Без особых проблем спортсмены преодолели первые метры дистанции. Удалось обойтись без столкновений и падений. Фуркад продолжает занимать первое место, но Йоханнес недалеко.

  • Спортсмены вышли на дистанцию. Гонка началась!

  • А вот и Мартен Фуркад — лидер общего зачёта Кубка мира. Француз идеально воспользовался вынужденным отпуском Йоханнеса Бё и вырвался в лидеры.

  • Проверка инвентаря перед выходом на старт.

  • А это Йоханнес Бё. Норвежец триумфально вернулся в спорт после небольшого перерыва из-за рождения ребёнка и сходу выиграл индивидуальную гонку в Поклюке. Сможет ли он повторить результат в масс-старте?

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