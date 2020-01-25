Франция победила в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Поклюке, Россия — четвёртая
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Французская команда в составе Кентена Фийона Майе, Симона Детьё, Жюстин Бреза и Жулии Симон преодолела дистанцию за 1:17:53,3. Второе место у норвежцев, третьими финишировали представители Германии.
Сборная России в составе Матвея Елисеева, Александра Логинова, Ларисы Куклиной и Ирины Старых заняла четвёртое место с отставанием 1:24,8 от лидера.
Ранее сообщалось, что Россия заняла четвёртое место в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону в Поклюке.