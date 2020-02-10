«Всё время не хватает самой малости»: СБР верит в сборную России по биатлону на ЧМ в Антхольце

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв огласил состав сборной России на чемпионат мира в Антхольце, который стартует 13 февраля. Он отказался озвучивать конкретный медальный план на турнир, но заявил, что спортсмены готовы дать бой в каждой гонке. В то же время Дмитрий Ярошенко предположил, что отечественным биатлонистам под силу побороться за награды сразу в нескольких дисциплинах, а норвежские аналитики назвали Александра Логинова одним из фаворитов соревнований.

До старта чемпионата мира по биатлону остаётся три дня. В преддверии турнира Союз биатлонистов России огласил состав сборной. В мужской команде основная нагрузка ляжет на плечи Александра Логинова, Матвея Елисеева и Евгения Гараничева. На вторых ролях выступят Эдуард Латыпов, Никита Поршнев и Кирилл Стрельцов. Кроме того, тренеры не исключают, что на эстафету заявят одного из триумфаторов юниорского первенства планеты Саида Каримуллу Халили.

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Что касается женской команды, то за медали соревнований поборются Светлана Миронова, Лариса Куклина, Екатерина Юрлова-Перхт, Кристина Резцова, Ирина Старых и Екатерина Глазырина. Кроме того, при необходимости к ним может присоединиться Ульяна Кайшева.

Неудачное выступление сборной на этапах Кубка мира вызывает серьёзное беспокойство российских болельщиков, но президент СБР Владимир Драчёв не склонен разделять их опасения и расценивать результаты команды как неубедительные. Однако если раньше функционер предполагал, что отечественным биатлонистам по силам завоевать три награды на турнире в итальянском Антхольце, то сейчас воздержался от медальных прогнозов.

«Если честно, я даже не смотрю на этот чемпионат мира, а жду летний период и провожу анализ с учётом подготовки к двум следующим сезонам. Потому что нам надо много чего изменить, много в чём догнать лидеров. Хотя бы в отношении материально-технической базы команды. Это и сервис, и оружие, и методики, и медицина», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Тем не менее глава СБР подчеркнул, что россияне непременно будут бороться за высокие позиции в каждой гонке, несмотря на не самую радостную атмосферу в сборной из-за недавних неудач.

«Всё время не хватает самой малости. То одного патрона, то нескольких секунд. От этого происходит маленький тормозок в настроении. В целом разобрались, в чём была основная проблема. Особенно на посленовогодних этапах. Разобрались, где мы всей командой допустили ошибки. Я бы не сказал, что они какого-то глобального масштаба. Но одно наложилось на другое. Да ещё эти поездки в Россию и обратно на праздники», — пояснил Драчёв.

Он заверил, что команда полностью решила вопросы, связанные с инвентарём, и с этой точки зрения никаких проблем на чемпионате мира возникнуть не должно. После соревнований спортсмены и тренеры продолжат работу над ошибками, так как, по его словам, они носят комплексный характер. Приоритетом же для россиян станут Олимпийские игры 2022 года в Пекине.

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Вице-президент СБР Сергей Чепиков также призвал не делать поспешных выводов из неудовлетворительных результатов отечественных биатлонистов.

«Понятно, что команда была не в очень хорошем функциональном состоянии. Мы разбираем сейчас причины, анализируем ситуацию. Чемпионат мира — это отдельный старт, где присутствует сверх нормы психологическая нагрузка и ответственность. На турнирах такого уровня побеждают те, на кого не рассчитывают», — отметил Чепиков.

В отличие от руководства СБР, эксперты не боятся делать прогнозы и настроены достаточно оптимистично. Многие из них сошлись во мнении, что болельщики могут рассчитывать на попадание сборной в тройку сильнейших в мужской эстафете, а что касается личных стартов, то здесь наград стоит ожидать от её лидера — Логинова.

«Можно ведь и одну медаль завоевать на фоне невзрачного выступления, а можно очень мощно провести все гонки, даже без пьедестала, но общая картина будет классной. Надеюсь, девчонки тоже буду выступать удачно. Например, Миронова была на пьедестале в этом сезоне. Верю, что и Юрлова-Перхт может побороться. Есть ряд спортсменок, которым достойное выступление придаст уверенности и импульса в карьере», — предположил двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко.

В свою очередь, двукратный триумфатор Олимпиады 1976 года в Инсбруке Николай Круглов призвал не паниковать из-за неудачных результатов, так как ситуация требует не только глубокого анализа, но и диалога между наставниками и спортсменами.

«Определённые причины у неудач, безусловно, есть. Быть может, они лежат даже на поверхности. Надо тренерам и спортсменам собраться и поговорить по душам, глядя друг другу в глаза. Не исключаю, что все неурядицы кроются в человеческих отношениях и самих людях», — объяснил Круглов в интервью порталу «Команда России».

Интересно, что высоко оценили шансы россиян на медали не только отечественные эксперты, но и их западные коллеги. Так, норвежцы Ола Лунде и Андреас Стабрун Смит предположили, что в мужском спринте конкуренцию безоговорочным фаворитам Мартену Фуркаду и Йоханнесу Бё составят Логинов, Кентен Фийон Майе и Бенедикт Долль. По мнению экспертов, россияне поборются за высшие ступени пьедестала и в мужской эстафете.

«Здесь фаворитами являются четыре ведущие биатлонные нации. Норвегия, Франция, Германия и Россия могут выиграть чемпионат мира», — цитирует Лунде «Чемпионат» со ссылкой на норвежский портал NRK.