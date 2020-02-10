Драчёв: с каждым приездом комиссии IBU наши долги увеличиваются

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как происходит процесс восстановления организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).

«Мы провели работу в хорошей обстановке с комиссией IBU, однако по результатам этих встреч у меня остаётся много вопросов. На данный момент той конструктивной работы я не вижу, только ухудшения. С каждым приездом комиссии увеличиваются наши долги. В октябре они составляли €150 тыс. Заплатив €240 тыс., мы на сегодняшний момент должны ещё €356 тыс. И эта сумма постоянно увеличивается, непонятно, по каким моментам. Я очень хотел бы задать вопрос руководству союза. В районе €1 млн мы уже должны, это наводит на мысли. Мы должны оплачивать непонятно что. Будем встречаться и обсуждать это на чемпионате мира. Без конца это не может продолжаться», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Ранее Драчёв огласил состав сборной России на ЧМ по биатлону в Антхольце.