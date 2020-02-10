Драчёв: с каждым приездом комиссии IBU наши долги увеличиваются

Короткая ссылка
Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв рассказал, как происходит процесс восстановления организации в Международном союзе биатлонистов (IBU).
Драчёв: с каждым приездом комиссии IBU наши долги увеличиваются
  • РИА Новости

«Мы провели работу в хорошей обстановке с комиссией IBU, однако по результатам этих встреч у меня остаётся много вопросов. На данный момент той конструктивной работы я не вижу, только ухудшения. С каждым приездом комиссии увеличиваются наши долги. В октябре они составляли €150 тыс. Заплатив €240 тыс., мы на сегодняшний момент должны ещё €356 тыс. И эта сумма постоянно увеличивается, непонятно, по каким моментам. Я очень хотел бы задать вопрос руководству союза. В районе €1 млн мы уже должны, это наводит на мысли. Мы должны оплачивать непонятно что. Будем встречаться и обсуждать это на чемпионате мира. Без конца это не может продолжаться», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Ранее Драчёв огласил состав сборной России на ЧМ по биатлону в Антхольце.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить