Драчёв огласил состав сборной России на ЧМ по биатлону в Антхольце

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Глава Союза биатлонистов России назвал имена спортсменов, которые будут защищать честь страны на чемпионате мира в итальянском Антхольце.
Драчёв огласил состав сборной России на ЧМ по биатлону в Антхольце
  • РИА Новости

«Состав на чемпионат мира известен, мы его не изменяли. Логинов, Елисеев, Гараничев — они будут участвовать в большей части программы. Также есть Латыпов, Поршнев. Рассматриваем привлечение Халили для эстафеты. У женщин будут участвовать Миронова, Куклина, Юрлова-Перхт, Резцова и Старых. Будем привлекать также спортсменов с Кубка IBU. Утвердили Глазырину, рассматриваем ещё Кайшеву», — цитирует Драчёва «Чемпионат».

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля. 

Ранее Драчёв заявил, что России нужно много чего изменить, чтобы догнать лидеров.

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