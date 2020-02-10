Драчёв: нам нужно много чего изменить, чтобы догнать лидеров

Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что Россия во многих компонентах отстаёт от лидеров мирового биатлона.

«Мы практически по всем компонентам биатлона отстаём от лидеров, и отстаём очень сильно. Да, это пугает. Но не только Россия отстаёт, все отстают от Франции и Норвегии с огромным отрывом. Если честно, то я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Я смотрю на следующий летний подготовительный период, провожу анализ с учётом подготовки к двум следующим сезонам. Нам надо много чего изменить, нам надо много в чём догнать лидеров. Хотя бы в отношении материально-технической базы команды. Это сервис, оружие, методики, медицина. Мы должны собраться и привести базу в необходимое состояние, чтобы составить конкуренцию лидирующим странам», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Ранее сообщалось, что СБР должен будет компенсировать IBU более €170 тыс.