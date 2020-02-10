Драчёв: нам нужно много чего изменить, чтобы догнать лидеров

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Глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв считает, что Россия во многих компонентах отстаёт от лидеров мирового биатлона.
Драчёв: нам нужно много чего изменить, чтобы догнать лидеров
  • РИА Новости

«Мы практически по всем компонентам биатлона отстаём от лидеров, и отстаём очень сильно. Да, это пугает. Но не только Россия отстаёт, все отстают от Франции и Норвегии с огромным отрывом. Если честно, то я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Я смотрю на следующий летний подготовительный период, провожу анализ с учётом подготовки к двум следующим сезонам. Нам надо много чего изменить, нам надо много в чём догнать лидеров. Хотя бы в отношении материально-технической базы команды. Это сервис, оружие, методики, медицина. Мы должны собраться и привести базу в необходимое состояние, чтобы составить конкуренцию лидирующим странам», — приводит слова Драчёва РИА Новости.

Ранее сообщалось, что СБР должен будет компенсировать IBU более €170 тыс.

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