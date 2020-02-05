СБР должен будет компенсировать IBU более €170 тысяч
- Reuters
По словам исполнительного директора СБР Сергея Голикова, которые передаёт ТАСС, точная сумма компенсации, которую необходимо выплатить IBU для восстановления полноправного членства в национальной федерации, остаётся неизвестной.
Он отметил, что из изначально обозначенной IBU суммы в €700 тыс. на момент проведения конгресса в октябре 2019 года оставалось погасить ещё порядка €170 тыс.
Голиков подчеркнул, что это не окончательная цифра, поскольку программа антидопингового тестирования, расходы на которую нужно будет компенсировать (к ним также добавятся расходы, связанные с услугами сторонних организаций), завершилась только 31 октября.
СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.
Ранее стала известна дата слушаний в CAS по делу биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной.