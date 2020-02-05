СБР должен будет компенсировать IBU более €170 тысяч

Союз биатлонистов России (СБР) должен компенсировать Международному союзу биатлонистов (IBU) более €170 тыс. для выполнения одного из условий восстановления своего статуса полноправного члена организации.

По словам исполнительного директора СБР Сергея Голикова, которые передаёт ТАСС, точная сумма компенсации, которую необходимо выплатить IBU для восстановления полноправного членства в национальной федерации, остаётся неизвестной.

Он отметил, что из изначально обозначенной IBU суммы в €700 тыс. на момент проведения конгресса в октябре 2019 года оставалось погасить ещё порядка €170 тыс.

Голиков подчеркнул, что это не окончательная цифра, поскольку программа антидопингового тестирования, расходы на которую нужно будет компенсировать (к ним также добавятся расходы, связанные с услугами сторонних организаций), завершилась только 31 октября.

СБР был ограничен в правах в декабре 2017 года в связи с допинговыми нарушениями. IBU представил список требований для восстановления организации в правах.

Ранее стала известна дата слушаний в CAS по делу биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной.