Стала известна дата слушаний в CAS по делу биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной
- РИА Новости
Как сообщает пресс-служба CAS, слушания по делам биатлонисток состоятся 2 и 3 марта.
Зайцева, Вилухина и Романова после решения МОК об их пожизненном отстранении от Игр наряду с другими российскими спортсменами подали иски в CAS, который перенёс их рассмотрение на более поздний строк, поскольку спортсменки не претендовали на участие в Олимпиаде-2018.
На Играх-2014 в Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призёром в эстафете с Романовой и Зайцевой.
Ранее Юрий Ганус заявил, что отказ РУСАДА от публичных слушаний в CAS по спору с WADA будет моветоном.