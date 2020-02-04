Стала известна дата слушаний в CAS по делу биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной

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Спортивный арбитражный суд (CAS) определился с датой рассмотрения апелляций российских биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой на решение Международного олимпийского комитета (МОК) о пожизненном отстранении от участия в Играх и об аннулировании их результатов на Олимпиаде в Сочи.
Стала известна дата слушаний в CAS по делу биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной
  • РИА Новости

Как сообщает пресс-служба CAS, слушания по делам биатлонисток состоятся 2 и 3 марта.

Зайцева, Вилухина и Романова после решения МОК об их пожизненном отстранении от Игр наряду с другими российскими спортсменами подали иски в CAS, который перенёс их рассмотрение на более поздний строк, поскольку спортсменки не претендовали на участие в Олимпиаде-2018.

На Играх-2014 в Сочи Вилухина завоевала серебро в спринте, а также стала серебряным призёром в эстафете с Романовой и Зайцевой.

Ранее Юрий Ганус заявил, что отказ РУСАДА от публичных слушаний в CAS по спору с WADA будет моветоном.

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