Промахи Старых на лёжке и проблемы Елисеева с винтовкой: почему Россия осталась без медалей в эстафете на ЧМ по биатлону

Российские биатлонисты не сумели завоевать медали в смешанной эстафете — стартовой гонке чемпионата мира в Антерсельве. Отечественные спортсмены допустили восемь промахов и финишировали шестыми. При этом Александр Логинов на своём этапе показал второй ход, уступив лишь Йоханнесу Бё. А вот стартовавшая первой Ирина Старых испытала серьёзные проблемы на последнем круге и оставила незакрытыми три мишени.

Проблемы Елисеева с винтовкой и извинения Старых

Чемпионат мира по биатлону начался для сборной России противоречиво. С одной стороны, в смешанной эстафете отечественная команда не допустила откровенного провала и заняла шестое место, попав в цветочную церемонию. С другой — из борьбы за медали подопечные Анатолия Хованцева выбыли достаточно быстро.

Забраться выше россиянам помешала неважная стрельба. С восемью дополнительными патронами им было тяжело рассчитывать на попадание в тройку. Лучше в этот вечер стреляли и норвежцы, и итальянцы, и чехи (всего два промаха). Однако, например, немцы и украинцы ушли на штрафной круг, но в итоговом протоколе оказались выше России.

К сожалению, в плане стрельбы больше всех разочаровал Матвей Елисеев. Он быстро начал свой этап, стремясь сократить отставание от лидеров, но на лёжке оставил незакрытыми сразу три мишени. Хорошо, ещё уроженцу Зеленограда удалось закрыть их доппатронами. После гонки выяснилось, что причиной этих помарок могли стать неполадки с винтовкой. Об этом рассказал двукратный олимпийский чемпион и президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга Дмитрий Васильев.

«У Елисеева сломался крючок, цепляющийся за ремень. Конечно, его это выбило из колеи. Но оружейник сборной — молодец, он быстро всё поправил. Хотя я думаю, что произошедшее отразилось на стрельбе Матвея. Он растерялся и допустил три досадных промаха», — сказал Васильев в эфире «Матч ТВ».

Сам Елисеев признался, что чувствовал себя не лучшим образом.

«Рассчитывал пробежать лучше, гонка не получилась. Как самочувствие? Оно было тяжёлым, мне казалось, я намного больше проиграл ходом, и удивился, что всё вышло не так уж плохо. На лёжке присутствовало волнение плюс пристрелка получилась проблемной», — заявил биатлонист.

Не сумела порадовать болельщиков и опытная Ирина Старых, которая относительно неплохо смотрелась на последних этапах Кубка мира и своими результатами заслужила поездку на ЧМ. Однако в смешанной эстафете она не только допустила три промаха на стойке, но и «встала» на последнем круге. Если до того 32-летняя россиянка пыталась не отставать от соперниц, то на заключительных двух километрах показала лишь 14-й ход с отставанием в 24,5 секунды. В результате эстафету Екатерине Юрловой-Перхт Ирина передала 14-й практически с минутным отставанием (+52,5).

«Хочу сказать всем большое спасибо и извиниться за свой этап. Просто недопустимо так выступать здесь. Было очень тяжело, волнительно. Видимо, волнение и сказалось. Очень переживала за стрельбу. Тяжёлый последний этап? Просто не хватило сил. Ни за кем не могла подержаться и не знаю, с чем это связано. На сборе я чувствовала себя прекрасно, как и на вчерашней тренировке. Не знаю, что случилось менее чем за сутки», — оправдывалась Старых.

Отличный ход Логинова и возрождение Юрловой-Перхт

Выступление её партнёрши по команде получилось куда более цельным. Екатерина практически справилась со стрельбой, допустив лишь один промах, и порадовала неплохой скоростью. Пусть Юрлова-Перхт продемонстрировала лишь 12-й ход (+41,6), столь солидным отставание получилось лишь от традиционно самой быстрой Денизе Херрманн.

Если же брать других соперниц, то проигрыш вышел минимальным. Например, лидеру общего зачёта Кубка мира Тириль Экхофф Екатерина проиграла всего десять секунд, а действующую обладательницу «Большого хрустального глобуса» Доротею Вирер ногами вовсе превзошла. Таким образом, Юрлова-Перхт показала, что по-прежнему способна отлично готовиться к главным стартам сезона.

«Сегодня о себе не думала, больше волновало то, как принести пользу команде, поэтому старалась работать на максимуме. Мне повезло, что я бежала в тандеме с Ханной Эберг. Благодаря хорошей работе лыж держалась за ней, старалась не отставать. К лыжам претензий нет, всё было отлично. Тяжело ли было выходить на старт? Я просто старалась откинуть все негативные мысли, концентрироваться только на данном соревновании и работать, показывая то, что умею», — отметила биатлонистка.

Справились со скоростью оппонентов и Елисеев с Александром Логиновым. Так, Матвей показал восьмой ход и ногами проиграл Тарьею Бё лишь 13 секунд. А Логинов вовсе уступил только Йоханнесу Бё, причём всего 2,5 секунды. При этом Александр ещё и справился со стрельбой.

Такая прыть россиян не может не радовать. Кажется, они всё-таки сумели выбраться из функциональной ямы, в которой оказались на последних этапах КМ. Остаётся лишь наладить работу на рубежах и справиться с нервами.

Что касается результатов гонки, то победу ожидаемо одержали норвежцы. Однако серьёзную конкуренцию при поддержке трибун им до конца составляли итальянцы. Всё решилось на последнем рубеже, когда и Бё-младший, и Доминик Виндиш допустили по два промаха, но быстрее мишени закрыл скандинав. Бронзовые медали неожиданно достались чехам, которые поднялись в первую тройку благодаря великолепной работе на рубежах — всего два промаха.

А вот главной неожиданностью со знаком «минус» стал провал французов. Перед началом гонки они рассматривалась как главные соперники норвежцев в борьбе за золото, но на первой же лёжке Жулия Симон отправилась на штрафной круг. Не сумела кардинально изменить ситуацию и Жюстин Бреза. Усилий Мартена Фуркада с Кентеном Фийоном-Майе хватило лишь на то, чтобы финишировать седьмыми, сразу вслед за Россией.