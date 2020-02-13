Юрлова-Перхт: думала о том, как принести пользу команде

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Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт поделилась впечатлениями от своего отрезка в смешанной эстафетной гонке, которая проходила на чемпионате мира в Антерсельве.
Юрлова-Перхт: думала о том, как принести пользу команде
  • РИА Новости

«Сегодня про себя не думала. Больше думала о том, как принести пользу команде, потому старалась работать на максимум. Мне повезло, что я работала в паре с Эберг. Благодаря хорошей работе лыж я за ней держалась, старалась не отставать. К лыжам нет претензий, всё было отлично. Было ли тяжело выходить на старт? Я старалась откинуть все негативные мысли, сконцентрироваться только на данном соревновании и работать и показывать то, что умею делать», — заявила Юрлова в эфире телеканала «Матч ТВ».

Сборная России заняла шестое место в эстафетной гонке.

Ранее сообщалось, что сборная Норвегии победила в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону.

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