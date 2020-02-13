Биатлонистка Старых извинилась за своё выступление в смешанной эстафете на ЧМ
- РИА Новости
«Извините за мой этап. Было очень тяжело и волнительно. Наверное, это и сказалось. Очень за стрельбу переживала. Не хватило сил на последнем круге. Не могла ни за кем продержаться. Даже не знаю даже почему. На сборах чувствовала себя идеально. Не знаю, что произошло буквально за сутки», — заявила Старых в эфире «Матч ТВ».
Спортсменка бежала на первом этапе и на стрельбе стоя потратила все три запасных патрона.
RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.