Биатлонистка Старых извинилась за своё выступление в смешанной эстафете на ЧМ

Россиянка Ирина Старых заявила, что не понимает причину своего неудачного выступления в смешанной эстафетной гонке на чемпионате мира по биатлону, который проходит в итальянской Антерсельве.

«Извините за мой этап. Было очень тяжело и волнительно. Наверное, это и сказалось. Очень за стрельбу переживала. Не хватило сил на последнем круге. Не могла ни за кем продержаться. Даже не знаю даже почему. На сборах чувствовала себя идеально. Не знаю, что произошло буквально за сутки», — заявила Старых в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка бежала на первом этапе и на стрельбе стоя потратила все три запасных патрона.

RT ведёт текстовую онлайн-трансляцию гонки.