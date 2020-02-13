Первый поход за медалями: сборная России бежит в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

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Владимир Зайвый
В итальянской Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону. Первый розыгрыш медалей проходит в смешанной эстафете. В состав сборной России на гонку вошли Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Год назад россияне заняли в этой дисциплине четвёртое место. RT ведёт текстовую трансляцию.
Первый поход за медалями: сборная России бежит в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
  • Александр Логинов
  • globallookpress.com
  • © FrankHoermann/SVEN SIMON
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  • 13 февраля 2020

    С этого сезона в смешанной эстафете мужчины и женщины бегут одинаковое расстояние — по шесть километров на одном этапе. На чемпионате мира такой формат будет применён впервые.

  • Год назад россияне заняли четвёртое место, проиграв 23 секунды в споре за бронзу. Тогда команду представляли Юрлова-Перхт и Логинов, а также Евгения Павлова и Дмитрий Малышко, которых в этот раз в сборной нет.

  • Сборную России представляют Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Состав достаточно боевой, чтобы бороться за медаль.

  • Добрый вечер! В итальянской Антерсельве начинается главное состязание сезона в биатлоне — чемпионат мира. Первой гонкой в программе станет смешанная эстафета. Старт запланирован на 16:45 мск. RT ведёт текстовую трансляцию.

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