Первый поход за медалями: сборная России бежит в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону
- Александр Логинов
- globallookpress.com
- © FrankHoermann/SVEN SIMON
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13 февраля 2020
С этого сезона в смешанной эстафете мужчины и женщины бегут одинаковое расстояние — по шесть километров на одном этапе. На чемпионате мира такой формат будет применён впервые.
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Год назад россияне заняли четвёртое место, проиграв 23 секунды в споре за бронзу. Тогда команду представляли Юрлова-Перхт и Логинов, а также Евгения Павлова и Дмитрий Малышко, которых в этот раз в сборной нет.
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Сборную России представляют Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Состав достаточно боевой, чтобы бороться за медаль.
Дождались! 13 февраля стартует чемпионат мира. Трансляция смешанной эстафеты на «МАТЧ ТВ» и «Евроспорте» ❤️🇷🇺 pic.twitter.com/1NXgqgEj1C— Биатлон России (@russianbiathlon) February 13, 2020
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Добрый вечер! В итальянской Антерсельве начинается главное состязание сезона в биатлоне — чемпионат мира. Первой гонкой в программе станет смешанная эстафета. Старт запланирован на 16:45 мск. RT ведёт текстовую трансляцию.
Welcome to beautiful #antholz2020 for the opening day of the World Championships! Who will strike gold first in the mixed relay? Watch the whole race live here on https://t.co/MSJYx30KUxpic.twitter.com/X0UhMnEg4D— IBU World Cup (@IBU_WC) February 13, 2020
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