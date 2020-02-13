Первый поход за медалями: сборная России бежит в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

В итальянской Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону. Первый розыгрыш медалей проходит в смешанной эстафете. В состав сборной России на гонку вошли Ирина Старых, Екатерина Юрлова-Перхт, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Год назад россияне заняли в этой дисциплине четвёртое место. RT ведёт текстовую трансляцию.

Александр Логинов

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