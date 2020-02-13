Перспективы сборной, будущее тренерского штаба и поломка винтовки: о чём говорят за сутки до начала ЧМ по биатлону

Тренерский штаб сборной России по биатлону огласил состав на первые гонки чемпионата мира в Антерсельве. Как отметил вице-президент СБР Валерий Польховский, на этот раз в команде решили сделать упор на индивидуальную подготовку. В то же время олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что в плане результата на предстоящем мировом первенстве россиянам «ловить нечего», а ещё один победитель Игр Анатолий Алябьев раскритиковал работу главного тренера Анатолия Хованцева.

Упор на индивидуальную подготовку в сборной и допинг-тесты для призёров ЧМ

С 13 по 23 февраля в итальянской Антерсельве пройдёт чемпионат мира по биатлону. Тренерский штаб сборной России уже определился с составом на смешанную эстафету, которая состоится в первый день турнира. В ней примут участие Екатерина Юрлова-Перхт, Ирина Старых, Матвей Елисеев и Александр Логинов. Также стал известен состав женской команды на спринтерскую гонку, которая запланирована на 14 февраля. Тренеры сделали выбор в пользу Старых, Ларисы Куклиной, Юрловой-Перхт и Светланы Мироновой.

23-летняя Кристина Резцова в эту четвёрку не попала и, по её собственному признанию, очень расстроилась. Спортсменка считает, что такое известие огорчило бы любого, но пообещала продолжать работать.

«Раз так решили, значит, мне надо немного потренироваться. Я поговорила с тренерами без нервов, без лишних эмоций. Мне объяснили, что если бы я бежала все три гонки, то меня бы не собрали потом», — цитирует Резцову «Матч ТВ».

Некоторые эксперты хотели бы видеть изменения и в мужской команде. Так, по мнению бронзового призёра мирового первенства Натальи Сорокиной, эту сборную усилил бы чемпион мира 2017 года Антон Бабиков.

«Понимаю, что он сейчас находится в роли тёмной лошадки, но неоднократно бывало, что на важные турниры у нас брали спортсменов с «Ижевской винтовки» и других российских стартов, а они завоёвывали медали. Думаю, Антон был бы не хуже тех же Эдуарда Латыпова или Никиты Поршнева», — сказала Сорокина.

Между тем о том, как российская команда готовилась к этому турниру, подробно рассказал вице-президент Союза биатлонистов России Валерий Польховский. Функционер подчеркнул, что болельщикам не стоит паниковать в преддверии старта ЧМ, несмотря на последние неудачи сборной — 26 гонок Кубка мира без медалей. Сам Польховский смотрит на предстоящее мировое первенство с оптимизмом, так как за последние недели тренеры успели внести коррективы в подготовительный процесс.

«Со стороны СБР было сделано многое в плане обеспечения сборной. Например, хватало разговоров о патронах, этот вопрос закрыт. Были проблемы с подготовкой структуры лыж, вопрос отчасти закрыт тоже», — пояснил Польховский в интервью «Р-Спорт».

Также функционер сообщил, что при подготовке к чемпионату мира было решено сделать больший акцент на индивидуальную работу спортсменов.

«С согласия тренеров сборной к некоторым приехали личные тренеры. В частности, Максим Кугаевский будет помогать Евгению Гараничеву, Ирине Старых и Александру Логинову. Идёт совместная работа», — добавил он.

Оптимистично в штабе смотрят и на уровень подготовки женской сборной. Так, старший тренер команды Виталий Норицын заявил, что спортсменки полностью восстановились и готовы к стартам.

«Мы делали только аэробную работу. Девочки подходили и говорили: «Ну когда мы уже начнём скоростные тренировки?» Это говорит о том, что психоэмоционально восстановились все», — приводит слова Норицына «Матч ТВ».

В то же время на предстоящем чемпионате мира повышенное внимание будет уделено и проблеме допинга. Об этом рассказал президент Международного союза биатлонистов Олле Далин, заявив, что абсолютно всем призёрам придётся сдать тесты на запрещённые препараты.

«У нас очень обширная антидопинговая программа, которая включает в себя и внесоревновательное тестирование. Разумеется, она будет распространяться и на чемпионат мира. Как обычно, мы будем тестировать всех призёров и ещё пару спортсменов, которых выберем случайным образом», — цитирует Далина ТАСС.

Критика сборной России и поддержка со стороны Губерниева

Накануне начала ЧМ стало известно и будущее главного тренера сборной Анатолия Хованцева. По словам президента СБР Владимира Драчёва, он продолжит работу в команде до окончания Олимпийских игр — 2022. Функционер подчеркнул, что позиции наставника сборной остаются незыблемыми.

«Национальная команда выиграла пять золотых медалей на юношеском чемпионате мира. В этом огромная заслуга тренера, поэтому нынешний сезон Хованцев уже может занести себе в актив. А в том, что он доработает до Пекина, у меня нет никаких сомнений», — приводят слова Драчёва «Известия».

Сам Хованцев подтвердил слова президента, уточнив, что при условии доверия со стороны СБР действительно продолжит работать с российской командой до 2022-го. В то же время многие эксперты продолжают критиковать работу тренерского штаба сборной. Так, трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что нынешнему наставнику не следует везти команду на ОИ.

«Мне кажется, время Хованцева прошло, он не тот специалист, который способен дать что-то новое сборной. Он уже сейчас мало что контролирует, а к моменту Игр в Пекине ему будет 72 года. Время неумолимо. Думаю, он должен уступить этот ответственный пост», — подчеркнула Резцова.

Чуть менее категоричен двукратный олимпийский чемпион Анатолий Алябьев. Тем не менее он тоже напомнил о том, что под руководством нынешнего тренера команда показывает не лучшие результаты.

«Многие говорят, что этот штаб сборной во главе с Хованцевым — слабейший в истории. Судя по результатам Кубка мира сезона-2019/20, такая точка зрения имеет право на жизнь. 26 гонок подряд без медалей — такого не было никогда. Понятно, что причин этому много, но одна из них — просчёт в подготовке. Надеюсь, на ЧМ в Италии мы прервём эту страшную серию и многочисленные болельщики по всей стране дождутся медалей», — заявил Алябьев.

А вот комментатор Дмитрий Губерниев традиционно оказался среди тех, кто поддерживает сборную России и её тренерский штаб. По его мнению, несправедливо критиковать специалистов накануне важнейшего старта.

«Какой смысл сейчас об этом говорить? За день до старта чемпионата мира? Именно биатлонный мундиаль всегда был мерилом успеха. Разговоры в пользу бедных бессмысленны. Турнир в Италии всё покажет! Я сейчас тренеров хочу поддержать, уволить их всегда успеют! Вперёд, Хованцев, Норицын, Белозёров! Вперёд!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

В то же время многие эксперты с пессимизмом смотрят на перспективы россиян на предстоящем первенстве планеты. Например, двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев заявил, что российской команде «ловить нечего», а в качестве примера привёл предыдущий ЧМ.

«В прошлом году в Оберхофе благодаря плохой погоде и «застрелившимся» соперникам выиграли две эстафеты. Сейчас стоит уповать на те же факторы. Объективно пока мы готовы не очень хорошо. При таких условиях нам сложно будет бороться даже за место в шестёрке. Может, Александр Логинов что-то ещё зацепит», — цитирует Васильева РИА Новости.

В привычно резкой манере высказалась и Анфиса Резцова. По мнению трёхкратной олимпийской чемпионки, ни одна из биатлонисток сборной сегодня в принципе не готова бежать эстафету.

«Не знаю, кого выберут, но по результатам ни одна не заслуживает участия в данной гонке. Мужчины тоже испытывают проблемы. В лучшем случае медали будут в командных гонках. Перспектив в личных не вижу. Даже у Логинова. Сашу очень люблю, он трудяга и всегда борется. Логинов — будущий олимпийский чемпион. Хочется, чтобы на чемпионате мира он был как минимум в пятёрке», — приводит слова Анфисы Резцовой «Спорт день за днём».

Скандал в сборной Казахстана и проблемы с оружием

Между тем с рядом проблем накануне ЧМ столкнулись некоторые иностранные команды. В частности, стало известно об исключении нескольких биатлонистов из состава сборной Казахстана. Антон Пантов был отстранён на четыре года, Тимур Куц, Владислав Витенко и Роман Ерёмин — на год.

Спортсменов обвинили в том, что они организовали в отеле вечеринку, на которой употребляли спиртное. Пантов не согласился с наказанием, пояснив, что принятые меры основывались на отчёте главного тренера команды, объяснительных записках от спортсменов и тренеров, а также письме из гостиницы. По словам биатлониста, все обвинения не соответствуют действительности.

С неприятностями столкнулась и четырёхкратная чемпионка мира норвежка Марте Олсбу Рёйселанд. У биатлонистки накануне старта сломалась винтовка, в результате чего стрельба у неё стала занимать в два раза больше времени — 50 секунд. Спортсменку поддержала её партнёрша по команде Тириль Экхофф, напомнив, что сама сталкивалась с поломкой оружия.

«Так бывает, у нас ведь технический вид спорта. Но, думаю, удастся всё исправить. У меня были похожие проблемы перед ЧМ в 2016 году. После такого тоже можно выиграть золото», — приводит слова Экхофф NRK.

Чуть позже тренер сборной Норвегии по биатлону Патрик Обереггер сообщил, что винтовку всё-таки удалось починить, однако пообещал, что для подстраховки оружие покажут ещё одному специалисту.