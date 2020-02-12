Губерниев поддержал тренеров сборной России по биатлону перед ЧМ
- РИА Новости
По мнению комментатора, на данный момент нет смысла критиковать специалистов, так как до начала соревнований остался всего один день.
«Именно биатлонный мундиаль всегда был мерилом успеха! Разговоры в пользу бедных бессмысленны! Турнир в Италии всё покажет! Я сейчас тренеров хочу поддержать, уволить их всегда успеют! Вперёд, Хованцев, Норицын, Белозёров! Вперёд!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.
Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля.
Ранее Анфиса Резцова выразила мнение, что французский биатлонист Мартен Фуркад и представители сборной Норвегии часто побеждают с помощью медицинских препаратов.