Губерниев поддержал тренеров сборной России по биатлону перед ЧМ

Короткая ссылка
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поддержал тренеров сборной России Анатолия Хованцева, Виталия Норицына и Сергея Белозёрова перед чемпионатом мира по биатлону в итальянском Антхольце.
Губерниев поддержал тренеров сборной России по биатлону перед ЧМ
  • РИА Новости

По мнению комментатора, на данный момент нет смысла критиковать специалистов, так как до начала соревнований остался всего один день.

«Именно биатлонный мундиаль всегда был мерилом успеха! Разговоры в пользу бедных бессмысленны! Турнир в Италии всё покажет! Я сейчас тренеров хочу поддержать, уволить их всегда успеют! Вперёд, Хованцев, Норицын, Белозёров! Вперёд!» — написал Губерниев в своём Telegram-канале.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля. 

Ранее Анфиса Резцова выразила мнение, что французский биатлонист Мартен Фуркад и представители сборной Норвегии часто побеждают с помощью медицинских препаратов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить