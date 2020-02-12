Экс-биатлонистка Резцова: Фуркад и норвежцы получают какую-то медицинскую поддержку

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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что французский биатлонист Мартен Фуркад и представители сборной Норвегии часто побеждают с помощью медицинских препаратов.
Экс-биатлонистка Резцова: Фуркад и норвежцы получают какую-то медицинскую поддержку
  • © BEAUTIFUL SPORTS/Graban
  • globallookpress.com

«Мартен Фуркад — великий спортсмен, огромный талант, но всё равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое норвежцы. Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прёт, как ужаленная», — цитирует Резцову «Советский спорт».

Она также отметила, что обычно люди, болеющие астмой, «еле ходят», а у норвежской команды они постоянно побеждают. Кроме того, она не понимает, почему постоянно в ситуациях с допингом страдают невинные российские спортсмены.

Ранее Резцова заявила, что на российских биатлонистов влияет допинговый скандал, из-за чего первая половина сезона вышла неудачной.

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