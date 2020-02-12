Резцова: на российских биатлонистов влияет допинговый скандал

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила на вопрос о причинах неудач российских биатлонистов в текущем сезоне.

«На данный момент у меня нет объяснения. Правда, есть ещё одна версия — на ребят действует допинговый скандал. Это давит им на мозги и сказывается на результатах. Возьмите Сашу Логинова: человек своё наказание отбыл, а ему постоянно напоминают про прошлое. Конечно, это влияет», — цитирует Резцову «Советский спорт».

Российские биатлонисты обновили свой антирекорд по количеству гонок без медалей. Россияне не попадали на подиум уже в 26 стартах подряд.

Ранее СМИ назвали состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету в рамках ЧМ.