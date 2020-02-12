Резцова: на российских биатлонистов влияет допинговый скандал

Короткая ссылка
Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова ответила на вопрос о причинах неудач российских биатлонистов в текущем сезоне.
Резцова: на российских биатлонистов влияет допинговый скандал
  • РИА Новости

«На данный момент у меня нет объяснения. Правда, есть ещё одна версия — на ребят действует допинговый скандал. Это давит им на мозги и сказывается на результатах. Возьмите Сашу Логинова: человек своё наказание отбыл, а ему постоянно напоминают про прошлое. Конечно, это влияет», — цитирует Резцову «Советский спорт».

Российские биатлонисты обновили свой антирекорд по количеству гонок без медалей. Россияне не попадали на подиум уже в 26 стартах подряд. 

Ранее СМИ назвали состав сборной России по биатлону на смешанную эстафету в рамках ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить