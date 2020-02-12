Хованцев заявил о намерении работать в сборной России по биатлону до ОИ-2022

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Главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев заявил, что не планирует покидать свою должность до Олимпийских игр — 2022.
Хованцев заявил о намерении работать в сборной России по биатлону до ОИ-2022
  • РИА Новости

«Я собираюсь работать. Однако за два года всё может поменяться. Скорее это вопрос к руководству, а не ко мне. Естественно, всё будет зависеть от результатов, которые мы покажем. Как руководство посчитает нужным, так и случится», — приводит слова Хованцева РИА Новости.

70-летний Хованцев возглавил сборную России в мае 2018 года. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.

Ранее Губерниев поддержал тренеров сборной России по биатлону перед ЧМ.

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