Хованцев заявил о намерении работать в сборной России по биатлону до ОИ-2022
- РИА Новости
«Я собираюсь работать. Однако за два года всё может поменяться. Скорее это вопрос к руководству, а не ко мне. Естественно, всё будет зависеть от результатов, которые мы покажем. Как руководство посчитает нужным, так и случится», — приводит слова Хованцева РИА Новости.
70-летний Хованцев возглавил сборную России в мае 2018 года. Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут в Пекине.
Ранее Губерниев поддержал тренеров сборной России по биатлону перед ЧМ.