Васильев: россиянам на чемпионате мира по биатлону ловить нечего

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказал мнение о перспективах сборной России успешно выступить на предстоящем чемпионате мира по биатлону в итальянском Антхольце.

«Если смотреть с точки зрения сухой статистики, то ловить в плане результата нечего. Но мы же выступаем не благодаря, а вопреки. Как в прошлом году в Оберхофе благодаря плохой погоде и «застрелившимся» соперникам выиграли две эстафеты», — приводит слова Васильева РИА Новости.

Он отметил, что при нынешнем уровне готовности команды россиянам стоит уповать на те же факторы, которые им помогли на прошлогоднем мировом первенстве.

«При таких условиях нам сложно будет бороться даже за место в шестёрке. Может, Александр Логинов что-то ещё зацепит», — добавил эксперт.

Чемпионат мира по биатлону пройдёт с 13 по 23 февраля.

Ранее глава СБР Владимир Драчёв огласил состав сборной России на ЧМ по биатлону в Антхольце.