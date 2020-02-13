Списанная со счетов Юрлова, возрастной Бэйли и юный Ландертингер: самые неожиданные победители ЧМ по биатлону в XXI веке

Одна из главных причин, по которой биатлон пользуется популярностью в мире, — это его непредсказуемость. Нередко победы одерживают спортсмены, которые до старта были совершенно неизвестны широкому кругу болельщиков. Подобные сенсации происходят в том числе и на чемпионатах мира. В преддверии ЧМ в Антерсельве RT вспоминает, кто и как за последние 20 лет одержал громкие победы на этих соревнованиях.

Больше всего сенсаций на биатлонных чемпионатах мира в XXI веке случалось в индивидуальных гонках. Сам формат этой дисциплины предполагает, что в любой момент фаворит может из-за одной ошибки оказаться без медали, а удачно отстрелявший аутсайдер — выбраться на самый верх. За каждый промах к общему времени автоматически прибавляется лишняя минута, и это наказание невозможно смягчить скоростью на дистанции, как в других гонках, где есть штрафные круги.

Уже на первом чемпионате мира в новом тысячелетии такой сюрприз произошёл в мужской гонке на 20 км. К этому времени от некогда могущественной финской сборной уже не осталось ничего — её спортсмены полностью растеряли позиции в биатлоне и стали выполнять роль статистов. Но на первенстве планеты в Поклюке удача улыбнулась Пааво Пуурунену. На тот момент 27-летний спортсмен прежде ни разу не становился призёром Кубков мира, а его высшим достижением было четвёртое место на ЧМ-1999 в масс-старте, когда до бронзы не хватило шести секунд.

В Поклюке Пуурунен воспользовался ошибками соперников, хотя и сам не был безупречен — на последнем рубеже финн допустил один промах, который всё-таки не помешал ему выиграть первое за 20 лет золото для своей страны. Самый громкий провал на рубеже тогда случился у Уле-Эйнара Бьорндалена — он ошибся целых шесть раз, но при этом отстал от Пуурунена меньше, чем на три минуты. Однако толчком для успешной карьеры эта победа так и не стала — финский биатлонист выиграл ещё одну бронзу ЧМ через два года в пасьюте, отметился четвёртым местом в масс-старте на Олимпиаде в Турине, а в гонках Кубка мира так ни разу и не поднялся выше шестой строчки.

Случались сюрпризы и у женщин. К 2003 году чешка Катержина Голубцова всё ещё оставалась малоизвестной спортсменкой, которая в лучшем случае попадала в первую шестёрку на этапах Кубке мира, но до призов не дотягивалась. Перед чемпионатом мира в Ханты-Мансийске она всё-таки добилась первых медальных успехов, а уже на главном старте сезона удивила всех победой в индивидуальной гонке.

Это был классический случай, когда для завоевания золота требовалось просто закрыть все мишени. Белоруска Елена Зубрилова допустила один промах и проиграла чешке всего восемь секунд. Совсем сенсационной победа Голубцовой не была — несколькими днями ранее она стала бронзовым призёром в спринте. Но по завершении чемпионата мира она больше не блистала, и современных болельщиков её присутствие в списках золотых призёров ЧМ может удивить.

Спустя два года в Хохфильцене состоялся чемпионат мира имени Бьорндалена — норвежец выиграл практически всё золото турнира. Кроме одного — в индивидуальной гонке он снова провалился из-за пяти промахов. Этим воспользовался чех Роман Достал, никогда прежде не забиравшийся на пьедестал почёта. 34-летний биатлонист долгое время уверенно лидировал с приличным запасом, пока на финальном рубеже не допустил первый и единственный промах. Сразу после этого шанс на золото появился у безошибочно отстрелявшего немца Свена Фишера, но 34-летний Достал сумел на финише выиграть девять секунд. В дальнейшем он всего раз становился вторым в масс-старте на этапе Кубка мира и больше таких успехов, как в Хохфильцене, не добивался.

Российским болельщикам должна быть памятна победа Екатерины Юрловой-Перхт в 2015 году, когда она ещё не выступала под двойной фамилией. Внутри страны девушка уже несколько лет была на слуху, но до медалей на этапах Кубка мира не дотягивалась. В 2013 году в карьере Юрловой наступил кризис: её не приняли в сборную на подготовку к новому сезону, она выступила лишь на одном этапе КМ и пропустила Олимпийские игры в Сочи. Отбираться в национальную команду пришлось через Кубок России, и к 2015-му Юрлова всё-таки добилась своей цели. Проведя четыре гонки в Кубке мира и показав результаты лишь на уровне третьего-четвёртого десятка, она получила вызов на первенство планеты в Контиолахти, где удивила весь биатлонный мир.

Едва не списанная со счетов спортсменка одержала победу в индивидуальной гонке. Залогом успеха стала чистая стрельба — никто, кроме Юрловой, в тот день не закрыл все мишени. А ведь всего одна ошибка отправила бы её на шестое место. Успех 30-летней спортсменки стал глотком свежего воздуха для любителей биатлона из России — до этого побед на чемпионатах мира не было шесть лет подряд.

В США же до 2017 года вообще не было ни одного чемпиона мира по биатлону. Но всё изменилось после соревнований в Хохфильцене. Их героем стал 35-летний Лоуэлл Бэйли. За всю свою долгую и едва ли чем-то примечательную карьеру он выиграл только серебро в одной из спринтерских гонок Кубка мира. В первых двух забегах на чемпионате мира в Австрии Бэйли добился невероятного для себя успеха — дважды попал в первую шестёрку и оказался в шести секундах от бронзы в спринте. Но американец пошёл дальше и одержал невероятную победу в индивидуальной гонке.

В тот день Бэйли стартовал одним из последних, и многие могли уже решить, что победу безупречно стрелявшего Ондржея Моравца никто не оспорит. Однако в конце стартового списка ещё значились Бэйли и Йоханнес Бё. Норвежец в итоге промахнулся по разу на последних двух рубежах, а биатлонист из США поразил все мишени. Моравца он обошёл всего на 3,3 секунды и стал самым возрастным в истории чемпионом мира по биатлону.

Но не только в индивидуальных гонках случались сенсации. Благодатную почву для этого также дают гонки преследования — тёмной лошадке нужно сначала обеспечить себе хороший стартовый номер после спринта, а потом вырваться на первое место. Год назад это смог сделать Дмитрий Пидручный. Тогда в Эстерсунде украинский биатлонист досадно остался без первой в карьере личной медали мировых первенств — в спринтерской гонке ему не хватило трёх десятых секунды до Кентена Фийона Майе. Пасьют у Пидручного сразу не задался из-за двух промахов на лёжке, но проблем хватало и у конкурентов — призёры спринта суммарно совершили 13 промахов! Особенно отличился Йоханнес Бё, который своё огромное преимущество растерял из-за трёх ошибок на последнем рубеже. Пидручный же больше ошибок не допускал. Как ни старался норвежец, но он так и не настиг украинца, принёсшего своей стране первое мужское золото чемпионатов мира.

В масс-старте сюрпризы крайне редки — всё-таки в этой дисциплине по умолчанию выступают только сильнейшие на текущий момент спортсмены и чья-то победа вряд ли может удивить. Но Доминику Ландертингеру удалось поразить болельщиков в 2009 году на чемпионате мира в Пхёнчхане. Изумлять всех этот 20-летний австриец начал ещё на этапах Кубка мира, когда выиграл три медали. На главном старте сезона только он смог прервать победную серию Бьорндалена, сумевшего к началу масс-старта выиграть все три личных золота.

Почти всю гонку с общего старта очередная победа норвежца не вызывала сомнений — он лидировал с комфортным преимуществом, в то время как главные соперники успели по нескольку раз ошибиться ещё на первых рубежах. Но на заключительной стрельбе Бьорндален допустил два промаха, и сразу три спортсмена, в числе которых был Ландертингер, сумели вплотную подобраться к лидеру. На последнем круге развернулась нешуточная схватка за золото, в которой молодой австриец оставил позади себя и соотечественника Кристофа Зуманна, и россиянина Ивана Черезова, и самого Бьорндалена.

Если же выбирать самую неожиданную победу в спринте за последние 20 лет, то на ум однозначно приходит успех Елены Пидгрушной в 2013 году. Два серебра в личных гонках и медали в эстафете — такого багажа обычно мало, чтобы считаться фаворитом чемпионата мира, особенно на фоне Туры Бергер, которая в том сезоне выиграла все «Хрустальные глобусы». Она и была лидером спринта на чемпионате мира в Нове-Место, пока не промахнулась на втором рубеже. Тогда на первое место вышла украинская биатлонистка, которой промахи в тот день были неведомы. Хотя норвежка отчаянно старалась ликвидировать отставание, но ей всё-таки не хватило шести секунд, чтобы помешать украинской сенсации.