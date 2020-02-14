Обвинения в маразме и угроза судом: как Фуркад отреагировал на слова Резцовой о «медицинской помощи»

Французский биатлонист Мартен Фуркад резко отреагировал на слова олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой о том, что его успехи могут быть связаны с «медицинской поддержкой». Он заявил, что она «впала в маразм», а позже пригрозил ей судом, подчеркнув, что не принимает запрещённые препараты. Скандал развернулся в первый день чемпионата мира по биатлону в Антерсельве, в котором Фуркад принимает участие.

Не успел чемпионат мира в Антерсельве начаться, как грянул скандал, который может закончиться судебным разбирательством и затмить собой спортивную составляющую главного старта сезона. Публично поссорились трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова и нынешний лидер Кубка мира среди мужчин француз Мартен Фуркад, а поводом для этого стал допинг.

Всё началось с комментария Резцовой, которая на правах эксперта высказалась о стартующих в Италии соревнованиях. Она затронула тему превосходства Фуркада и норвежских биатлонистов над соперниками, усомнившись в честности их борьбы. По её мнению, иностранные спортсмены не обходятся без мощной фармакологической помощи.

«Мартен Фуркад — великий спортсмен, огромный талант, но всё равно какую-то медицинскую поддержку получает. То же самое норвежцы. Ну не могу поверить, что Тириль Экхофф настолько на голову всех сильнее ходом. Все пять этапов она прёт как ужаленная. Не поверю, что такое возможно без медицинской помощи. А сколько у норвежцев астматиков? Люди, болеющие астмой, с трудом ходят, а эти постоянно побеждают. Но, как говорится, не пойман — не вор. Видимо, у них медицина на очень высоком уровне», — заявила Резцова «Советскому спорту».

В прошлом трёхкратная олимпийская чемпионка уже высказывала подозрения в том, что иностранные спортсмены добиваются успеха особыми способами. Однако она не называла конкретных имён.

На следующий день за несколько часов до старта в смешанной эстафете Фуркад отреагировал на слова Резцовой. Он оставил комментарий в Twitter к новости на русском языке.

«Надеюсь, не все бывшие спортсмены впадают в маразм. А вот она впала...» — написал француз.

Такое высказывание вызвало раздражение среди российских болельщиков, раскритиковавших Фуркада за его дерзкую реплику. Вскоре пятикратному олимпийскому чемпиону ответила сама Резцова.

«Ничего себе! Хочу сказать, что он никогда не достигнет того, чего достигла я. Он этого недостоин. Зря он так сказал в адрес трёхкратной олимпийской чемпионки. Он меня обидел», — сказала бывшая спортсменка РИА Новости.

После смешанной эстафеты, в которой сборная Франции заняла только седьмое место, Фуркад пригрозил перевести конфликт в юридическую плоскость и рассмотреть возможность подачи иска к Резцовой.

«Я слежу за российским биатлоном и за всеми новостями, которые оттуда поступают. И меня удивило это высказывание. Оно меня сильно расстроило и разочаровало. То, что сказал этот человек, — ложь. Я буду говорить со своим адвокатом по этому поводу, потому что какой-то неизвестный мне человек обвинил меня в том, чего я не делал. Она что-то сказала про меня в российской прессе. И это бред. Я никогда не принимал запрещённых препаратов, я вообще не принимаю никакие таблетки. И тем более у меня нет никаких терапевтических исключений. Мне не в чем признаваться, я абсолютно чист для мирового биатлона», — заявил француз «Чемпионату».

В прошлом Фуркад, известный своим нетерпимым отношением к допингу, рассказывал, что привык к подозрениям, которые высказывают болельщики относительно его успешных выступлений. В своей книге «Моя мечта о золоте и снеге» он упоминал, что научился жить с потоком обвинений в свой адрес и не реагирует на заявления тех, кого не знает.

Однако высказывание Резцовой всё равно его задело, хотя, по сути, бывшая российская биатлонистка ни в чём предосудительном француза не обвинила. Из её уст не прозвучало слово «допинг», а под фразой «медицинская поддержка» можно подразумевать всё что угодно — от действительно запрещённых препаратов до полностью легальных, в том числе обычных лекарств и методов лечения травм. В том, что Фуркад, как одна из самых ярких звёзд биатлона, получает по необходимости медицинскую помощь на высшем уровне, сомневаться не приходится.

Пока конфликт не разрешился — сейчас Фуркаду важнее не совещаться с юристами, а сосредоточиться на выступлении на чемпионате мира, где он должен оправдывать статус одного из фаворитов. И, чего нельзя тоже исключать, готовиться к ответному исковому заявлению со стороны Резцовой — ведь по факту французский биатлонист публично её оскорбил, выставив при этом самого себя не в лучшем свете.