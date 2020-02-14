Юрлова-Перхт заявила, что ветер повлиял на её стрельбу во время спринта на ЧМ

Российская биатлонистка Екатерина Юрлова-Перхт назвала причины неудачной стрельбы в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.

«Сегодня дул порывистый ветер, который постоянно менял направление. Это повлияло на стрельбу на стойке. Тренеры говорили, что нужно прижиматься к концу стрельбища, но даже там чувствовала толчки ветра. То же происходило на лёжке. Промах там связан с сильным порывом ветра», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

По её словам, во время пристрелки у неё не возникало таких проблем, хотя членов сборной предупреждали, что возможны резкие порывы ветра.

«Состояние рабочее. Стоит поблагодарить сервис-бригаду за лыжи, которые работали замечательно, несмотря на погодные условия», — заявила Юрлова-Перхт.

Юрлова-Перхт заняла 21-е место в спринте, допустив три промаха и отстав от лидера на 1 минуту 3,6 секунды.

Ранее сообщалось, что норвежка Марте Рёйселанд выиграла спринт на ЧМ по биатлону.