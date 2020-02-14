Миронова о выступлении в спринте на ЧМ: не понимаю, почему такое большое отставание

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Российская биатлонистка Светлана Миронова поделилась ощущениями после спринтерской гонки на 7,5 км на чемпионате мира в итальянской Антерсельве.
Миронова о выступлении в спринте на ЧМ: не понимаю, почему такое большое отставание
  • РИА Новости

«Самочувствие неплохое. Мне непонятно, почему такое большое отставание. Нужно посмотреть аналитику по отсечкам, посмотреть на работу лыж», — сказала спортсменка в эфире «Матч ТВ».

Она также призналась, что плохо бежала на последнем круге из-за усталости. Кроме того, по её словам, не очень хорошо работали лыжи.

«Ветер действительно постоянно менялся, приходилось пережидать порывы. Расстроена, что показала такой результат, но впереди гонка преследования, буду настраиваться на неё», — добавила Миронова.

Миронова стала 38-й в спринте с двумя промахами и отставанием от лидера на 1 минуту 34,1 секунды. Победу одержала норвежка Марте Рёйселанд (21:13,1).

Ранее Екатерина Юрлова-Перхт заявила, что ветер повлиял на её стрельбу во время спринта на ЧМ.

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