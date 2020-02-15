Идеальная стрельба, отличная работа лыж и второй ход: Логинов завоевал первое в карьере золото ЧМ по биатлону

Александр Логинов одержал победу в мужском спринте на чемпионате мира по биатлону в Антерсельве. Взять первое в карьере золото первенства планеты россиянину помогли идеальная стрельба и высокая скорость. Уроженец Саратова показал второй ход и уступил в этом компоненте только Кентену Фийону Майе. К тому же у отечественного спортсмена хорошо работали лыжи в условиях обледеневшей трассы.

Впечатляющая скорость и железные нервы

Чемпионат мира в Антерсельве начался для отечественных биатлонистов не слишком удачно. В смешанной эстафете и женском спринте они остались без наград. В последней гонке россиянки даже не попали в топ-20. После этого болельщики не ждали особых достижений и в мужском спринте.

Однако повод для оптимизма у них всё-таки имелся. И заключался он в отменной скорости Матвея Елисеева и Александра Логинова в смешанной эстафете. Елисеев на своём этапе показал восьмой ход, а Логинов — второй, уступив только невероятно быстрому Кентену Фийону Майе. Россиянину в этот вечер проиграл даже Йоханнес Бё. К тому же Александр ещё и точно отстрелял и сделал всё, чтобы вывести российскую команду в топ-6.

К счастью, и в спринте лидер сборной также показал отличную скорость. Уже на отметке 1,9 км он демонстрировал шестой разгон, хотя стартовал лишь 43-м. При этом необходимо отметить, что у россиянина великолепно работали лыжи. В этом плане тренеры полностью угадали и с относительно поздним стартовым номером, поскольку ближе к вечеру температура упала и трасса «заглянцевалась», а не превратилась в кашу из талого снега.

Важно, что Логинов не потерял высокий темп по ходу дистанции, как это часто бывает с Матвеем Елисеевым. Он, напротив, прибавлял. Так, на первом круге Александр демонстрировал восьмой ход, на втором — третий, а на последнем — второй. На заключительных трёх километрах Логинов не сбавил, а, наоборот, нашёл в себе дополнительные ресурсы, чтобы побороться с Фийоном Майе. При этом конкурентов в плане скорости француз не имел. Но на последнем круге Александр спокойно сохранил преимущество и не заставил болельщиков нервничать.

Но главное, у уроженца Саратова всё сложилось на огневых рубежах. Сколько раз было так, что он оставался без медалей из-за того, что допускал промахи на стойке. Поэтому после нуля на лёжке все поклонники отечественного биатлона с нескрываемой тревогой ждали второго рубежа. Но Александр отработал быстро и точно и не оставил никаких шансов конкурентам.

Соперники в этом компоненте дали шанс Логинову, и он им воспользовался. Фийон Майе с Йоханнесом Бё допустили по промаху. Мартен Фуркад с Тарьей Бё также закрыли все десять мишеней, но догнать россиянина не смогли.

Победа Логинова, которая стала первой для россиян в спринте на ЧМ за 12 лет, безусловно, радует, но всё же и сильно удивляет. Ведь всего три недели назад на этапе Кубка мира в Поклюке он ходом уступил Йоханнесу Бё в масс-старте почти минуту, а Фийону Майе — полминуты. Но тренеры тогда обещали, что за оставшееся до первенства планеты время Александр успеет восстановиться и набрать идеальную форму, и своё слово сдержали.

Обидный промах Елисеева, идеальная работа Поршнева и провал Гараничева

А вот другие россияне прийти в себя, похоже, не успели. Елисееву хватило сил на короткий этап в смешанной эстафете, но в спринте у него вновь возникли традиционные проблемы на последнем круге. Он прошёл его с отставанием почти в 40 секунд от Фийона Майе. А ведь до того Матвей едва ли не шёл на медаль. Лишь обидный промах на лёжке помешал ему включиться в борьбу за награды.

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«Промах сильно расстроил. Тем более было понятно, почему я ошибся, что ещё хуже. Сам недоработал, некоторая зажатость сыграла роль. Ошибка, конечно, плохая. Самочувствие в гонке преследования должно быть лучше. За счёт того, что находился в третьей группе сегодня, никого не видел. Может быть, это помешало. Скольжение улучшалось к концу гонки, так что не прогадали», — сказал Елисеев в эфире «Матч ТВ».

Порадовал и Никита Поршнев. Выбор его кандидатуры на связку «спринт — пасьют» вызвал у многих вопросы, но 23-летний спортсмен полностью оправдал доверие тренеров. Да, скорость молодого россиянина оставляла желать лучшего, но зато на огневых рубежах он обошёлся без промахов, что позволило ему поделить 21-е место с итальянцем Лукасом Хофером.

«Саня — молодец, выиграл, рад за него. Негатив вокруг команды? Мы уже привыкли к этому. Вернее, были готовы. Знали, что именно во время чемпионата мира начнутся такие нападки. Ничего нового особо не произошло. Что за нападки? Всё, что происходит в интернете», — отметил Поршнев.

Действительно, остаётся лишь поразиться тому, что победа Логинова была добыта в такой непростой день для российского биатлона, когда IBU признал Евгения Устюгова и Светлану Слепцову виновными в применении допинга.

А вот Евгений Гараничев вновь не сумел порадовать. Опытный спортсмен весь сезон пребывал не в лучшей форме, но теплилась надежда, что к ЧМ он наберёт нужные кондиции. Увы, этого не произошло. В спринте Гараничев не только допустил три промаха, но и показал лишь 47-й ход. Как итог — 56-е место.