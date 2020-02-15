Лишение золота ОИ и аннулирование результатов: IBU признал Слепцову и Устюгова виновными в употреблении допинга

Международный союз биатлонистов признал виновными в употреблении допинга россиян Светлану Слепцову и Евгения Устюгова. Спортсмены получили двухлетнюю дисквалификацию, а их результаты за сезон-2013/14 будут аннулированы. Оба намерены подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Если её отклонят, Устюгов лишится золотой медали в эстафете на Олимпийских играх в Сочи, а сборная — первого места в общекомандном зачёте.

Известные российские биатлонисты Светлана Слепцова и Евгений Устюгов признаны виновными в употреблении допинга. Такое решение было принято на заседании Международного союза биатлонистов (IBU) на основании данных московской антидопинговой лаборатории, датируемых 2013 годом. Согласно этой информации, в организмах спортсменов были найдены препараты остарин и оксандролон соответственно, повышающие выносливость и способствующие увеличению мышечной массы. Атлеты получили двухлетнюю дисквалификацию, действие которой началось 11 февраля 2020 года.

Напомним, что оба уже завершили профессиональную карьеру, однако наиболее болезненным не только для них, но и для всего российского спорта станет аннулирование всех результатов на международных соревнованиях (для Слепцовой — с марта 2013 года по конец сезона-2013/14, для Устюгова — с августа 2013-го по конец сезона-2013/14). Таким образом, Евгений может лишиться золотой медали домашних Олимпийских игр в Сочи в мужской эстафете.

Согласно регламенту, в этом случае вместе с ним статуса олимпийских чемпионов будут лишены и остальные участники гонки — Антон Шипулин, Дмитрий Малышко и Алексей Волков. Потенциально отстранение Устюгова грозит России потерей первой строчки в общекомандном зачёте, которое она занимала, имея в своём активе 11 наград высшего достоинства. В таком случае её место займёт сборная Норвегии.

Кроме того, оба биатлониста будут вынуждены вернуть призовые, полученные за этот период.

Слепцова и Устюгов полностью отрицают свою вину. По словам президента Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, оба намерены оспорить вердикт IBU в Спортивном арбитражном суде в Лозанне (CAS). Соответствующее заявление должно быть подано в течение 21 дня.

«Нам поступили официальные документы по этим делам, порядка 80 листов. Это очень объёмные материалы. Сейчас мы разбираемся, что стало основанием для такого вердикта», — приводит ТАСС слова главы СБР.

В августе 2018 года Слепцовой и Устюгову уже предъявлялись обвинения в употреблении допинга со стороны Всемирного антидопингового агентства (WADA). Тогда в биопаспортах сразу нескольких спортсменов, включая менее именитых Александра Печёнкина и Александра Чернышова, были обнаружены отклонения.

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Расследование охватывало период с 2010 по 2014 год, в связи с чем россияне могли лишиться ещё и золота Олимпиады в Ванкувере. В отличие от коллег по сборной, Слепцовой и Устюгову удалось отстоять свою правоту, их дела были закрыты.

Однако 13 февраля независимый орган Biathlon Integrity Unit (BIU) объявил, что в отношении Устюгова вновь были выдвинуты обвинения.

«В свете обнародования в СМИ заявления о предварительных мерах, поданного российским биатлонистом Евгением Устюговым, и во избежание бесполезных спекуляций IBU подтверждает, что предъявил ему обвинение в предполагаемом нарушении антидопинговых правил», — говорилось в заявлении организации.

Информацию о возобновлении дела подтвердил и глава IBU Олле Далин.

«На ошибках прошлого надо учиться, и если данная история имела место, то на неё нужно пролить свет, даже если это было уже очень давно. Но сейчас СБР проводит хорошую работу, это очень радует», — заявил Далин в эфире «Матч ТВ».

Тогда же стало известно, что двукратный олимпийский чемпион подал иск в суд Австрии. Драчёв отметил, что впервые в истории биатлона спортсмен в подобной ситуации обратился не в CAS и намерен отстаивать свои права на гражданском уровне.

«Беспредел есть беспредел»

Сам Устюгов уже прокомментировал решение IBU. Он признался, что не был удивлён такому шагу организации.

«Беспредел есть беспредел. Естественно, нет никаких аргументов, не было свидетелей во время заседания панели. Мои друзья говорили мне, что за этим стоят немцы. Не знаю, всё может быть, но мне всё равно. Я пойду до конца, уже пошёл в австрийский суд и пойду в любой другой. Время покажет, кто прав. Буду требовать только публичного рассмотрения с участием журналистов», — заявил Устюгов.

При этом бывший тренер Слепцовой Валерий Захаров отметил, что вердикт IBU стал для него неприятным сюрпризом.

«Конечно, эта новость о Свете Слепцовой неожиданная для меня, ничего хорошего в этом нет. Но я не в курсе этого дела», — сказал Захаров.

Вице-президент СБР Сергей Чепиков подчеркнул, что оба спортсмена должны обжаловать вердикт в CAS, обратившись при этом к опытным юристам. По его мнению, неправильно заводить такие дела спустя шесть лет после предполагаемого нарушения.

«Представляете, какой это удар для спортсмена? Нужен временной ценз, а то допинг можно найти и через 20 лет. Неясно, кто и где хранил пробы. Вдруг у кого-то был доступ, их могли подменить. Все эти действия непонятны. Нужно менять правила игры, чтобы такого не повторялось», — заявил Чепиков.

Схожей позиции придерживается и почётный президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачёв. Он выразил уверенность в том, что Устюгов честно заработал золото Сочи-2014.

«Строят подставу спустя столько лет, это необъективно, я не согласен с этим решением. Можно поднять Олимпийские игры, когда Китай не был силён, но выиграл. Это тоже можно отнести к тому, что всех надо проверять, и говорить, что это несправедливо», — прокомментировал решение IBU Тягачёв.

В свою очередь, генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус предположил, что можно ожидать повторения схожих ситуаций в будущем. При этом, по его мнению, намеренного нагнетания ситуации вокруг россиян нет.

«Могу выразить только сожаление, но нужно работать дальше. Нельзя допускать этого в будущем! Нужно менять общую культуру допинга. И бороться со всем этим, чтобы потом не удивляться», — резюмировал глава РУСАДА.