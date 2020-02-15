IBU подтвердил дисквалификацию и лишение Устюгова золота ОИ-2014
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Как сообщает пресс-служба IBU, Устюгов дисквалифицирован на два года.
15 февраля в СМИ появилась информация, что Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил.
Все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, спортсмен лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.
В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.
Ранее Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о лишении Устюгова золота ОИ-2014.