Губерниев отреагировал на новость о лишении Устюгова золота ОИ-2014

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишён золотой награды Олимпиады 2014 года в Сочи.

«Никогда такого не было — и вот опять! Биатлонист Евгений Устюгов дисквалифицирован за допинг, наша четвёрка лишена эстафетной победы в Сочи! Россия потеряла первое место по итогам зимних Игр 2014 года! Весело веселье — тяжело похмелье!» — написал Губерниев в своём Instagram.

15 февраля в СМИ появилась информация, что Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

Все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, спортсмен лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.

В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.

Ранее сообщалось, что РУСАДА располагает информацией по дисквалификации Устюгова.