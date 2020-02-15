Ганус: РУСАДА располагает информацией по дисквалификации Устюгова

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Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что организация располагает информацией по дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова.
Ганус: РУСАДА располагает информацией по дисквалификации Устюгова
  • Reuters

«У нас есть такая информация по Устюгову. Нам сообщили об этом. Мы ждали официального заявления от федерации», — цитирует Гануса РИА Новости.

15 февраля в СМИ появилась информация, что Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил. 

Все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, спортсмен лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.

В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.

Ранее сообщалось, что Россия рискует потерять первое место в медальном зачёте ОИ-2014 после отстранения Устюгова.

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