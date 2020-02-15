Ганус: РУСАДА располагает информацией по дисквалификации Устюгова
- Reuters
«У нас есть такая информация по Устюгову. Нам сообщили об этом. Мы ждали официального заявления от федерации», — цитирует Гануса РИА Новости.
15 февраля в СМИ появилась информация, что Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил.
Все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, спортсмен лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.
В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.
Ранее сообщалось, что Россия рискует потерять первое место в медальном зачёте ОИ-2014 после отстранения Устюгова.