Ганус: РУСАДА располагает информацией по дисквалификации Устюгова

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что организация располагает информацией по дисквалификации двукратного олимпийского чемпиона по биатлону Евгения Устюгова.

«У нас есть такая информация по Устюгову. Нам сообщили об этом. Мы ждали официального заявления от федерации», — цитирует Гануса РИА Новости.

15 февраля в СМИ появилась информация, что Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

Все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, спортсмен лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.

В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.

Ранее сообщалось, что Россия рискует потерять первое место в медальном зачёте ОИ-2014 после отстранения Устюгова.