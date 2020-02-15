Россия рискует потерять первое место в медальном зачёте ОИ-2014 после отстранения Устюгова

Россия может потерять первое место в медальном зачёте Олимпиады 2014 года в Сочи после отстранения биатлониста Евгения Устюгова.

По информации СМИ, Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишён золотой награды Олимпиады 2014 года в Сочи.

После вынесения вердикта у спортсмена будет 21 день, чтобы оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если же CAS отклонит апелляцию Устюгова, то Россия лишится первого места в общем зачёте Игр в Сочи.

В этом случае лидером зачёта станет Норвегия с 11 золотыми, пятью серебряными и десятью бронзовыми наградами.

Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал открытие нового допингового дела в отношении Устюгова.