Россия рискует потерять первое место в медальном зачёте ОИ-2014 после отстранения Устюгова
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По информации СМИ, Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишён золотой награды Олимпиады 2014 года в Сочи.
После вынесения вердикта у спортсмена будет 21 день, чтобы оспорить его в Спортивном арбитражном суде (CAS). Если же CAS отклонит апелляцию Устюгова, то Россия лишится первого места в общем зачёте Игр в Сочи.
В этом случае лидером зачёта станет Норвегия с 11 золотыми, пятью серебряными и десятью бронзовыми наградами.
Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал открытие нового допингового дела в отношении Устюгова.