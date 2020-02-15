СМИ: Биатлонист Устюгов признан виновным в допинговом нарушении и лишён золота ОИ в Сочи
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- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Отмечается, что все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, спортсмен лишится всех медалей и очков.
Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.
В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.
Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал открытие нового допингового дела в отношении Устюгова.