СМИ: Биатлонист Устюгов признан виновным в допинговом нарушении и лишён золота ОИ в Сочи

Российский биатлонист Евгений Устюгов признан виновным в нарушении антидопинговых правил и лишён золотой награды Олимпиады 2014 года в Сочи.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Отмечается, что все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, спортсмен лишится всех медалей и очков.

Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете.

В отношении россиянина в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.

Ранее президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал открытие нового допингового дела в отношении Устюгова.