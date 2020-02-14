Глава IBU о деле Устюгова: на ошибках прошлого нужно учиться

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Президент Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал открытие нового допингового дела в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.
Глава IBU о деле Устюгова: на ошибках прошлого нужно учиться

    «На ошибках прошлого нужно учиться, и если допинговая история действительно имела место быть, то она должна выйти на свет, даже если это всё было очень давно», — приводит слова Далина «Матч ТВ».

    Он отметил, что Союз биатлонистов России предпринимает огромные усилия по борьбе с допингом и ведёт антидопинговую пропаганду.

    «Я рад это видеть», — добавил глава IBU.

    Устюгов является чемпионом Игр-2010 в гонке с общим стартом и Олимпиады-2014 в эстафетной гонке, после которой он завершил карьеру. В отношении него в прошлом проводилось два расследования на предмет нарушения антидопинговых правил, по итогам которых он был признан невиновным.

    Ранее сообщалось, что Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд.

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