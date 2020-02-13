Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд

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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону россиянин Евгений Устюгов подал в государственный суд Австрии иск к Международному союзу биатлонистов (IBU).
Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд
  • РИА Новости

Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, слова которого передаёт ТАСС.

«Это разбирательство будет не только на уровне IBU и спортсмена. Впервые в истории биатлона человек подал иск не в CAS, а в государственный суд», — добавил глава СБР.

Устюгов является чемпионом Игр-2010 в гонке с общим стартом и Олимпиады-2014 в эстафетной гонке, после которой он завершил карьеру.

Ранее сообщалось, что IBU открыл новое допинговое дело против Устюгова.

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