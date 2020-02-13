Биатлонист Устюгов подал иск к IBU в австрийский суд
- РИА Новости
Об этом сообщил президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв, слова которого передаёт ТАСС.
«Это разбирательство будет не только на уровне IBU и спортсмена. Впервые в истории биатлона человек подал иск не в CAS, а в государственный суд», — добавил глава СБР.
Устюгов является чемпионом Игр-2010 в гонке с общим стартом и Олимпиады-2014 в эстафетной гонке, после которой он завершил карьеру.
Ранее сообщалось, что IBU открыл новое допинговое дело против Устюгова.