IBU открыл новое допинговое дело против Устюгова

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Международный союз биатлонистов (IBU) открыл новое допинговое дело в отношении двукратного олимпийского чемпиона Евгения Устюгова.
IBU открыл новое допинговое дело против Устюгова
  • РИА Новости

По словам главы Союза биатлонистов России (СБР) Владимира Драчёва, которые передаёт ТАСС, новое расследование начато на основе биологического паспорта, который уже был исследован в ходе разбирательств 2017 и 2018 годов, по итогам которых никаких нарушений не было выявлено.

«Но спустя полтора года IBU начал новое расследование, проверяя тот же биологический паспорт. Но что настораживает, IBU даже не поставил в известность ни СБР, ни меня лично. Об этом я узнал совершенно из других источников. Поэтому сейчас мы готовим официальное обращение в IBU с просьбой прояснить ситуацию», — добавил глава СБР.

Устюгов является чемпионом Игр-2010 в гонке с общим стартом и Олимпиады-2014 в эстафетной гонке, после которой он завершил карьеру.

Ранее стала известна дата слушаний в CAS по делу биатлонисток Зайцевой, Романовой и Вилухиной.

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