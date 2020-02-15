Россия лишится первого места в медальном зачёте ОИ-2014

Сборная России потеряет первое место в медальном зачёте Олимпиады 2014 года в Сочи из-за дисквалификации Евгения Устюгова.

Об этом сообщает РИА Новости.

Евгений Устюгов был признан виновным в нарушении антидопинговых правил.

Все результаты спортсмена в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы, спортсмен лишится всех медалей и очков. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете, а следовательно, его потеряет и мужская сборная России по биатлону.

Лидером зачёта станет Норвегия с 11 золотыми, пятью серебряными и десятью бронзовыми наградами.

У Устюгова есть 21 день, чтобы оспорить решение в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее IBU подтвердил дисквалификацию и лишение Устюгова золота ОИ-2014.