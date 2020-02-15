IBU: олимпийская чемпионка Слепцова дисквалифицирована на два года

Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил дисквалификацию олимпийской чемпионки 2010 года россиянки Светланы Слепцовой за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба IBU, спортсменка дисквалифицирована на два года, а все её результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14 будут аннулированы.

Отмечается, что решение об отстранении Слепцовой было принято 11 февраля, её признали виновной в использовании запрещённой субстанции.

Слепцова завершила карьеру в 2017 году, но дисквалификация всё равно будет отсчитываться с даты вынесения вердикта.

Ранее IBU подтвердил дисквалификацию и лишение Евгения Устюгова золота ОИ-2014.