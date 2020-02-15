Стали известны вещества, обнаруженные в крови биатлонистов Устюгова и Слепцовой

Стали известны вещества, которые были обнаружены в крови российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой, дисквалифицированных на два года за нарушение антидопинговых правил.

Как сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU), пробы у спортсменов были взяты в 2013 году. В крови Устюгова был обнаружен оксандролон, а у Слепцовой — остарин.

У Устюгова будут аннулированы все результаты в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14. Таким образом, Устюгов потеряет золото Олимпийских игр 2014 года в Сочи, которое он завоевал в эстафете. У Слепцовой же аннулируют все результаты с 22 марта 2013 года по конец сезона-2013/14.

У обоих биатлонистов есть 21 день для апелляции на решение об отстранении в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Ранее сообщалось, что биатлонисты Устюгов и Слепцова оспорят свою дисквалификацию в CAS.